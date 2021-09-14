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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل برنامج الأمم المتحدة بمصر تشيد بإنسانية الرئيس السيسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

راندا أبو الحسن
راندا أبو الحسن

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية 2021 يجمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال العقد الماضي.

 

وتابعت راندا أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير يرصد التحديات التي تمر بها مصر وكذلك يقدم توصيات للمستقبل .

 

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، لم يكن سهلا ولولا إدارته بشكل جيد من قبل مصر، لكانت التأثيرات السلبية ستتعاظم خلال فترة أزمة تفشي فيروس كورونا.

 

وعن صورة والدتها مع الرئيس، قالت إن والدتها كانت راغبة في التصوير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندما عرضت عليه وافق، مؤكدة أنه يتميز برحابة صدر.

 

ولفتت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى أن هناك تحديات أمنية بدول الجوار، وكذلك تحديات اقتصادية على مستوى العالم .

 

ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021 إن العمل على التقرير بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة متميزة من الباحثين .

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من قام بمراجعة تقرير التنمية البشرية مما يعطي استقلالية وحيادية للتقرير.

 

وتابع أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على البيانات الأساسية التى أصدرتها الدولة المصرية وتتبع المؤشرات الدولية التى تعكس صورة الأداء المصري.

 

وأوضح أن التقرير تناول المسيرة والمسار لرؤية مصر، مشيرا إلى أنه من 2010 – 2013 كانت مرحلة غير مستقرة في مصر ما أثر على الأداء الاقتصادي واستعادة السيطرة على مقدراتها والتخطيط لمستقبلها منذ 2016 .

 

وأكد الدكتور خالد زكريا أن التقرير تضمن العديد من التوصيات في عدة محاور لاستمرار التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التى واجهت الدولة المصرية لما لها آثار سلبية على التعليم والصحة.

 

وأشار إلى أن التقرير كان له عدة توصيات بشأن مواجهة الزيادة السكانية مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأوجه وتتعاون مع عدد كبير من القطاعات.

 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر  للعام الحالي ٢٠٢١.

 

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

 

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