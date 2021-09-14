رامي جمال وفريق واما وأحمد سعد في إحتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي .. شاهد

حرص كل من الفنان رامي جمال، وفريق واما وأحمد سعد، على حضور إحتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي.

نشر الفنان أحمد شامي، صورة جمعته بكل من فريق واما، ورامي جمال وأحمد سعد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”.

شهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الإفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏

وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير مؤكدا انها كانت السند والشريك في كل بطولات النادي علي مدار 114 عاما .



واستعرض الفيديو هتافات جماهير الأهلي التحفيزية للاعبين، التي طالما هتفوا وتغنوا بها من أجل ‏تشجيع لاعبي الفريق ومؤازرتهم وتحفيزهم للفوز بالبطولات، والوصول إلى البطولة العاشرة إفريقيًّا.‏

وأقيمت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الأهلي، في حضور رؤساء وأعضاء مجالس ‏الإدارة السابقين، وكل نجوم الفريق القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية ‏والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.‏

وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي ‏بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.‏

وحرص مجلس الإدارة على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال احتفالية تدشين النجمة العاشرة، للحفاظ على سلامة ‏الجميع.‏