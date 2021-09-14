الإسكان : 40 % نسبة توصيل الصرف الصحى للقرى قبل حياة كريمة

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة تقدم مشروعات كثير لـ المواطنين، وتعمل على توصيل الصرف الصحى لـ جميع القرى.

وأكد معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن الريف المصري أهمل لسنوات طويلة، وأن نسبة توصيل الصرف الصحى لمحافظات مصر كانت قبل مبادرة حياة كريمة ارتفع من 12% فى 2014 لـ 40% فى 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مبادرة حياة كريم جاءت وتم اختيار القري التى تحتاج لـ توصيل صرف وعددهم 175 مركز يتبعهم 4500 قرية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة عملت فى 52 مركز، منهم 25 مركز مع وزارة الإسكان، ووزارة الإسكان تعمل جاهدة لـ توصيل الصرف الصحي.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بدأت من 5% البعض الأخر وصل لـ 70 %، وأن المبادرة تقوم بتوصيل مياه شرب للمواطنين بشكل مستمر.