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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM SAINT GERMAIN" لأول مرة

خلال العبور
خلال العبور
الإسماعيلية انجي هيبة


صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة، شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM SAINT GERMAIN" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها عبر القناة ضمن قافلة الشمال، خلال رحلتها قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" ويبلغ طولها 399.9 مترًا، وعرضها 61.3 مترًا، ويصل غاطسها إلى 16 مترًا، بحمولة كلية تبلغ 238 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23876 حاوية مكافئة.

والسفينة مُجهزة للعمل بالغاز الطبيعي المُسال من خلال خزان وقود سعته 18600 متر مكعب بما يسمح لها بعمل رحلات طويلة المدى بين أوروبا وآسيا، وتبحر السفينة ضمن الخدمة الملاحية NEU 5  FAL3  التي يقوم بتشغيلها التحالف الملاحي Ocean Alliance وتعمل علي طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة.

وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلا من القبطان احمد نصير كبير مرشدين والقبطان سمير جعفر كبير مرشدين، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع إن توالي عبور سفن الحاويات العملاقة عبر قناة السويس يعطي مؤشرات إيجابية حول بدء العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى، لافتًا في هذا الصدد إلى الجاهزية الكاملة للمجرى الملاحي للقناة لاستقبال أكبر وأحدث السفن في العالم، مع مواصلة قناة السويس دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية بما يلبي متطلبات العملاء عبر تقديم حزمة من الخدمات النوعية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، إلى جانب خدمات التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية، بما يعزز تنافسية قناة السويس، ويرسخ مكانتها الرائدة كأحد أهم الممرات التجارية العالمية.


                   

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