رئيس القومية للأنفاق: 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالهيئة

كواليس مشروعات قطارات المونوريل والكهربائي الخفيف والسريع

كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، كواليس مشروعات قطارات المونوريل والكهربائي الخفيف والسريع، مؤكدا أن الدولة لديها إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد « والي» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن شبكة النقل الذكية تساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة وسرعة تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على الطرق والمحاور المرورية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن حجم الاستثمارات لدينا من 2013 حتى 2025 يبلغ أكثر من 750 مليار جنيه، مضيفا أن الدولة تضع عملية تطوير الخطين الأول والثاني للمترو ضمن أولوياتها بعد إهمال دام سنوات طويلة.

وأشار إلى أنه تم شراء قطارات جديدة لرفع كفاءة وتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق، موضحا أنه سيتم شراء 55 قطارا جديدا ورفع كفاءة 23 بالخط الأول من مترو الأنفاق.

قطار المونوريل الكهربائي

ونوه رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الشركات المصرية تنفيذ الأعمال الإنشائية للخط الرابع لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة يابانية تنفذ الأنظمة التكنولوجية، مؤكدا أن قطار المونوريل الكهربائي يعتبر أحدث وسائل النقل في العالم يتم التعامل معه من غرف تحكم مركزية.

ولفت إلى أن قطار المونوريل الكهربائي يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم مكون من 4 عربات ويستوعب 1400 راكب في الرحلة الواحدة، ويسير بدون سائق، مضيفا أن الخط الأول من المونوريل بمنطقة غرب النيل بطول 42 كيلو، ويصل إلى أكتوبر وبه تجهيزات لذوي الهمم والطوارئ وكاميرات التأمين.

وشدد اللواء عصام والي، على أنه من المقرر الانتهاء من مسار المونوريل بمنطقة شرق النيل في المنتصف الثاني من 2022، لافتا إلى أن القطار الكهربائي LRT يتضمن 22 محطة وسرعته حوالي 90 كيلو في الساعة.