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رئيس التحرير
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فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

حقيقة زواج تامر حسني
حقيقة زواج تامر حسني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة وبوسيل وارتباطه بفتاه اخرى خاصة مع تداول صور تجمع تامر حسني وهذه الفتاة .

حقيقة خلافه مع زوجته بسمة بوسيل 

بدأت القصة بانتشار أخبار  تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة ، بعدها بساعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواجه منها سرا .

متهورة بس بحبك

علم صدى البلد أن الفنانة الشابة هي من تسببت في الخلاف الأول الذي حدث بينهما وكاد أن يؤدي إلى الطلاق ، حيث  كتبت بسمة بوسيل عبر  حسابها على «إنستجرام» وقتها " لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق».

 

ليرد تامر حسني على منشورها وكتب : «توضيح هام في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم الطلاق الرسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره".

 

رسالة تامر لزوجته:

 

بادر  الفنان تامر حسني بمحاولة للصلح  بينه وبين زوجته حيث كتب ، “بسمة حببيتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي إلى عرفتيني وحبيتيني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة”.

 

وأضاف،” المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وام ولادي.. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير.. ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميدي طب حتى يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للاسف انتي عارفة ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم.. مع انك مكنتيش كدا”.

 

وتابع:”ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لاولادنا وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا.. وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدا.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الإنسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم ارد هنا.. وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلي ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لزوجته بسمة بوسيل من خلال الفيديوجراف التالي.

تامر حسني بسمة بوسيل زواج هامر بسمة

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