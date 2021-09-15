بعد تعرضها للإهمال.. عشاق دهب يطلقون دعوات للحفاظ على الكانيون في جنوب سيناء

ويطالبون بالتوعية واهتمام وزارة البيئة

دعا عشاق مدينة دهب الذين يطلقون علي أنفسهم " الدهباوية " لاتخاذ عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ علي طبيعة الكانيون وذلك بعد تعرض منطقة الكانيون لتجاوزات بيئية توثر علي طبيعته وتضر بالشعاب المرجانيه النادرة والتي تجذب آلاف السياح إليها كل عام وعقب هذا التجاوزات أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا بغلق منطقة الكانيون بدهب ٣ أيام ورصد خطة لتطوير المنطقة علاوة علي إزالة عدد من التعديات بالمنطقة.



وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري اراء عشاق دهب ومناداتهم للحفاظ علي الكانيون



وطالب علي عايش الخبير السياحي بدهب باعتبار منطقة الكانيون محمية طبيعية منتقدا ترك البيئة لها خارج حدود المحمية والاهتمام بالبلو هول فقط وتحصيل رسوم عليه وكذلك مناطق وادي جني واللايت هوس ضمن حدود المحمية مشيرا إلي أن الأسماك والاحياء البحرية في كل مكان وليست لها كمائن لمنع دخولها الأسماك والكائنات البحرية وطالب عايش بتطوير تلك الأماكن والحفاظ عليها .



وقال ايهاب فريد الخبير في سياحة السفاري أن كل دهب تعاني من تدني حالة الشعاب المرجانية بشكل عام ولابد من وجود قوانين تحافظ علي كنوز البحر .



وطالب فريد اهالي وسكان دهب بالتحلي علي روح الحفاظ علي البيئة لأنها هي رأس مال السياحة .



واضاف خالد الهاشمي أحد المهتمين بالسياحة والبيئة بدهب أن دهب تحتاج نظام للحفاظ عليها مشيرا إلي أن مناطق الكانيون والبلوهول والسري بولز تحتاج تدخل من وزارة البيئة بشكل دائم مطالبا ايضا بمشاركة الأهالي للحفاظ علي البيئة .



واقترح كرم ابراهيم اغلاق بعض مناطق الغوص بدهب لبعض الوقت حتي تتعافي الشعاب المرجانية .



وطالب محسن جعفر من المهتمين بالسياحة والبيئة بتنظيم حملة للحفاظ علي وادي جنين بعد بيعها للمستثمرين مشيرا إلي أن تلك المنطقة تحتوي علي حياة برية ونباتيه كاملة وخاصة نبات الأراك .



وطالبت نهي مندور بمنع صيد اسماك الباروت فيش لانه بسبب صيده انتشرت الطحالب في منطقة الكانيون علاوة علي منع السنوركل في اماكن الغوص ذات الشهرة العالمية .



واشارت غادة رشوان إلي أنه لابد تشجيع العمل التطوعي من أجل إنقاذ الشعاب المرجانية النادرة ومواقع المحميات الطبيعية وعدم القاء القمامة علي الارض واعتبار كل مدينة دهب محمية طبيعية .

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