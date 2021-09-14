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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثروة السمكية: الإنتاج تضاعف في الفترة الأخيرة

السمك
السمك

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الجميع كان يستمع لـ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكل فخر، والرئيس أكد أن مصر ستكون فى مكانة مختلفة وبالفعل اليوم تتقدم بشكل غير مسبوق.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الرئيس كان لديه اهتمام كبير بتطوير البحيرات وإزالة التعديات التى كانت عليها.


ولفت إلى أن الرئيس تحدث عما حدث فى بحيرة المنزلة، وأنه تم إزالة 5220 حالة تعد كانت على البحيرة، وهناك استمرار لـ إزالة أى تعد.


وأشار إلى أنه تم إزالة الحشائش بمساحة  44 ألف فدان، مؤكدًا أن الإنتاج السمكى فى بداية التطوير فى 2016 كان 42 ألف طن، وفى 2019 تم الوصل لـ 80 ألف طن، وفى 2020 تم الوصل لـ أكثر من 82 ألف طن، وهذا الأمر هام.


وأوضح أن الرئيس لم يقوم بتطوير بحيرة المنزلة فقط بل هناك تطوير لـ بحيرات كثيرة. 


وتابع أن بحيرة المنزلة كانت بؤر إجرامية، و الصيادين 30 ألف صياد، وبها 2000 رخصة صيد، وتنتج الكثير من الأسماك وبها 7 جميعات صيد، وتقع على ثلاث محافظات "بورسعيد و دمياط و الدقهلية".


 

الثروة السمكية السيسي هيئة الثروة السمكية التعديات الإنتاج السمكي بحيرة المنزلة

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