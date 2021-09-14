طريقة تحضير السجق الإسكندراني مع الشيف أسامة السيد

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير السجق الاسكندرانى ..

السجق الاسكندرانى ...

طريقة تحضير السجق الإسكندراني:

المقادير

سجق بلدي.

بصل.

ثوم.

طماطم.

كزبرة خضراء.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل حار.

فلفل ألوان.

مرق.

طريقة التحضير

يقطع البصل شرائح، ويشوح في طاسة بها زيت على النار.

يوضع مكعب المرقة في الطاسة مع الملح والفلفل الأسود.

يضاف السجق البلدي.

يفرم الثوم ويضاف للسجق.

يقطع الفلفل الألوان شرائح ويضاف للسجق.

تضاف الطماطم بعد تقطيعها شرائح.

يقطع الفلفل الحار شارئح ويضاف للطاسة.

تضاف الكزبرة الخضراء مع التقليب المستمر حتى ينضج السجق.