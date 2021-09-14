عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان البريطاني يطرد سفير الصين.. والأخير يرد: عمل خسيس وجبان

صدى البلد

منع السفير الصيني في بريطانيا من حضور حدث في البرلمان البريطاني لأن بكين فرضت عقوبات على المشرعين الذين سلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شينجيانج.

 

وبحسب "رويترز"، فرضت الصين عقوبات على 9 سياسيين ومحامين وأكاديميين بريطانيين في مارس لنشرهم ما وصفته بـ "الأكاذيب والمعلومات المضللة" بشأن معاملة مسلمي الإيجور في أقصى غرب البلاد.

وتدخل رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، ورئيس مجلس اللوردات جون ماكفال، لمنع السفير الصيني في بريطانيا تشنج تسيجانج من التحدث في حدث داخل البرلمان.

وقال هويل:"أعقد اجتماعات منتظمة مع سفراء من جميع أنحاء العالم لإقامة علاقات دائمة بين الدول والبرلمانيين. لكني لا أشعر أنه من المناسب لسفير الصين أن يجتمع في مجلس العموم وفي مكان عملنا عندما تفرض بلاده عقوبات على بعض أعضائنا".

بؤرة جديدة لـ كورونا.. تحرك عاجل من الصين لانقاذ الأطفال

400 مليون جنيه استرليني.. إيران تطالب بريطانيا بدفع ديونها القديمة

وانتقد متحدث باسم السفارة الصينية هذه الخطوة.

وجاء في بيان صيني أن "العمل الخسيس والجبان الذي يقوم به بعض أفراد برلمان المملكة المتحدة لعرقلة التبادلات العادية والتعاون بين الصين والمملكة المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية يتعارض مع رغبات شعبي البلدين ويضر بمصالحهما".

وقال هويل إنه لم يحظر السفير الصيني بشكل دائم، ولكن فقط أثناء استمرار العقوبات.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" إن ريتشارد جراهام، رئيس مجموعة عموم الصين البرلمانية، وجه دعوة إلى تيجوانج خلال الصيف.

لم يرد جراهام على طلب للتعليق. وامتنعت مجموعة الصين البرلمانية لعموم الأحزاب عن التعليق.

البرلمان البريطاني الصين بريطانيا شينجيانج مجلس العموم البريطاني

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن بدون مقامات أو مدود؟ الأزهر يجيب

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو

بسبب نصف مليون دولار.. تفاصيل خلاف النادي الأهلي وعلي معلول

أخبار السوشيال: جنش انتظم في تدريبات فيوتشر.. حسين الشحات يكتسح تريند تويتر بعد تعاقد الزمالك مع حمدي النقاز

شاهد .. تويوتا كورولا موديل 2022 الكروس أوفر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ