كوب من القهوة يوميا يمنحك 8 فوائد صحية

فوائد صحية لتناول القهوة لصحتك فهي مليئة بالمواد التي قد تساعد في الحماية من الأمراض الأكثر شيوعًا لدى النساء، بما في ذلك مرض الزهايمر وأمراض القلب.

تحتوى القهوة أيضًا على مضادات الأكسدة والمواد الفعالة الأخرى التي قد تقلل الالتهاب الداخلي وتحمي من الأمراض إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

ما هي أهم الفوائد الصحية لشرب القهوة؟

1-العيش لفترة أطول

الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية و مرض السكري

2-التحكم في سكر الدم



هذه هي النظرية الكامنة وراء الدراسات التي وجدت أن الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

3- يجعلك أقل عرضة للإصابة بفشل القلب



قد يساعد شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا في الوقاية من قصور القلب ، عندما يواجه القلب الضعيف صعوبة في ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم.

4- مساعدة المصابين بمرض باركنسون



لا يرتبط الكافيين بانخفاض فرصة الإصابة بمرض باركنسون فحسب ، بل قد يساعد أيضًا الأشخاص المصابين بهذه الحالة على التحكم في حركاتهم بشكل أفضل.

5- تعزيز صحة الكبد



شاربي القهوة لديهم صحة كبد أفضل و القدرة على التحكم فى إنزيمات الكبد أكثر من الأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

6- خفض احتمالات إصابتك بسرطان القولون



تصاب واحدة من كل 23 امرأة بسرطان القولون. لكن الباحثين وجدوا أن من يشربون القهوة - منزوعة الكافيين أو عاديين كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 26 في المائة .

7- تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر



النساء اللواتي يبلغن من العمر 65 عامًا فما فوق اللائي يشربن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بالخرف بشكل عام.

8- تقلل من مخاطر الإصابة بـ السكتة دماغية



شرب فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميًا يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وهو رابع سبب رئيسي لوفيات الإناث.