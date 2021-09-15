أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم في المنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقطًا خفيفًا لمياه الأمطار.

وسبق أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان، أنها أجرت اختبارا لمدى كفاءة بالوعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة؛ استعدادا لموسم الأمطار.

وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، جميع رؤساء الأفرع بإجراء جميع الاحتياطات اللازمة وإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

وأكد ضرورة رفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد لاحتواء الأزمة، مؤكداً على تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.