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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملة صعقاً بالكهرباء أثناء عملها على ماكينات العجين بالمحلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية الدواخلية مركز المحلة بمحافظة الغربية حالة حزن ووجيعة إثر واقعة مؤسفة بعد مصرع سيدة من القرية أثناء عملها فى أحد المحلات بشارع الجيش بمدينة المحلة التابعة لقسم أول المحلة أثناء عملها على ماكينات العجين بعد وجود ماس كهربائى.

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كان  اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة السيدة “هيام ا” إلى مستشفى المحلة العام.

وعلى الفور تم اخطار اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث المديرية وتم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 

وفاة عاملة صعقا بالكهرباء مطعم بالمحلة اسعاف مشرحة مستشفي المحلة العام

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