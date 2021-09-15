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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 15 سبتمبر 2021، 8 صفر 1443 هجرية.

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2021

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان  الفجْر 04:11 ص
الشروق 05:38 ص
أذان الظُّهْر 11:50 ص
أذان العَصر 3:21 م
أذان المَغرب 6:03 م
أذان العِشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان  الفجْر 04:14 ص
الشروق 05:43 ص
أذان الظُّهْر 11:55 ص
أذان العَصر 3:26 م
أذان المَغرب 6:07 م
أذان العِشاء 7:26م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 04:06 ص
الشروق 05:33 ص
أذان الظُّهْر 11:45 ص
أذان العَصر 3:16م
أذان المَغرب 5:57 م
أذان العِشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 04:15 ص
الشروق 05:39 ص
أذان الظُّهْر 11:51 ص
أذان العَصر 3:20م
أذان المَغرب 6:02 م
أذان العِشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 04:15 ص
الشروق 05:39 ص
أذان الظُّهْر11:50 ص
أذان العَصر 3:20 م
أذان المَغرب 6:02  م
أذان العِشاء 7:17 م 

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:59 ص
الشروق 05:27 ص
أذان الظُّهْر 11:40 ص
أذان العَصر 3:11 م
أذان المَغرب 05:53 م
أذان العِشاء 7:11 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 04:19 ص
الشروق 05:42 ص
أذان الظُّهْر 11:53 ص
أذان العَصر 3:21م
أذان المَغرب 6:04 م
أذان العِشاء 7:18 م 

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 04:14 ص
الشروق 05:40 ص
أذان الظُّهْر 11:52 ص
أذان العَصر 3:22 م
أذان المَغرب 6:04 م
أذان العِشاء 7:20م

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