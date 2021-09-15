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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بذكرى ميلاده.. قصة دخول إسماعيل ياسين لمستشفى المجانين بقرار من الملك فاروق

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

يوافق اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا، الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أو إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة، كما هو مدون في شهادة ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة السويس عام 1912، ورحل عن عالمنا في 24 مايو 1972، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

 

دخول إسماعيل ياسين مستشفى المجانين 

جهز النظام الملكي في مصر عام 1950 لحفل بملهي الأوبرج حضره كبار رجال السياسة والاقتصاد وفناني الصف الأول في مصر، من بينهم إسماعيل ياسين، الذي دخل مستشفى الأمراض العقلية لمدة 10 أيام بسبب هذا الحفل. 

وحول كواليس الحفل أوضح المؤرخ السويسي الراحل حسين العشي في كتابه «رجال صنعوا تاريخ السويس»: «حضر الملك فاروق مبكرًا لمتابعة الحفل وحين جاءت نمرة إسماعيل ياسين طلب منه الملك أن يبدأ بنكتة جديدة على الفور استجاب ياسين، فقال: "مرة واحد مجنون زي جلالتك كدا" وحاول استكمال النكته إلا أن الملك صرخ في وجهه: "أنت بتقول ايه يامجنون" شعر عندها ياسين بالخطأ الذي ارتكبه».

وأضاف المؤرخ السويسي: «تظاهر إسماعيل ياسين بالمرض وأنه أصيب بالإغماء فطلب الملك من طبيبه الخاص الكشف عليه بعد إفاقته من حالة الإغماء المصطنعة»، لكن الملك فاروق طالب بنقل «سمعة» لمستشفى الأمراض العقلية بعدها، وظل فيها لمدة 10 أيام. 

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حياة إسماعيل ياسين 

ولد إسماعيل ياسين في ميدان الكسارة بمنطقة الغريب بالسويس لأسرة ثرية معروفة بتجارة الذهب، وتوفيت والدته وهو صغير فتزوج الوالد من سيدة أخرى كانت سببًا في تراكم الديون عليه والزج به في السجن، وكان إسماعيل يعاني من ذلك، لذا حاول البحث عن عمل ليبعد عن السويس وبطش زوجة والده.

 

أعمال إسماعيل ياسين 

من أبرز أعماله الفنية التي أنتجت باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد مثل “إسماعيل ياسين في متحف الشمع، وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وإسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين بوليس حربي، وإسماعيل ياسين في الطيران، وإسماعيل ياسين في البحرية، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين”.

تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”. 

 

المشوار الفني لـ إسماعيل ياسين 

لفتت موهبة إسماعيل ياسين انتباه الفنان “أنور وجدي” فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له بطولة مطلقة في فيلم “الناصح” أمام الوجه الجديد “ماجدة” عام 1949. 

كون فرقة تحمل اسمه بشراكة توأمه الفني وشريك مشواره الفني المؤلف الكبير “أبو السعود الإبياري”، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما، حتى 1966 وقدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي، وكانت جميعها من تأليف أبو السعود الإبياري. 

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