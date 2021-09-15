عاجل
أزمة الموسيقيين مع المؤلفين والملحنين.. وزارة الثقافة تصدر قرارًا وهاني شاكر يتدخل أخبار التكنولوجيا| كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة «صدى البلد» يوضح تفاصيل مبادرة «صنايعية مصر» بجامعة بنها ..شاهد طعنه بـ سكينة فى بطنه .. الإعدام ينتظر قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية أخبار السيارات| السعودية تغير سياسة المخالفات المرورية.. أوفر برايس على نيسان صني وفيات تيبو.. ظهور سكودا سلافيا موديل 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. قصة اتهام عزت العلايلي بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر

عزت العلايلي - جمال
عزت العلايلي - جمال عبد الناصر

يحل اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت العلايلي، إذ ولد بمثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، ورحل عن عالمنا في العام الجاري وتحديدًا في 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتخرج الفنان عزت العلايلي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية.

 

txt

أنا اللى مت وهو عاش .. رسالة مؤثرة من صلاح عبدالله لـ عزت العلايلي

txt

حكاية سيارة فيات شهدت على انتقام عزت العلايلي من فاتن حمامة في هذا الفيلم| صور

 

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن يداعب خياله ويغازل مستقبله، ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه؛ عمل معدًا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم (رسالة من امراة مجهولة) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معًا.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاط في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محام للانضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الاعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل. 

 

أعمال عزت العلايلي 

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عددًا كبيرًا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، إسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الإنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة إنعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

العلايلي عزت العلايلي الفنان عزت العلايلى ذكرى ميلاد ذكرى ميلاد

موضوعات متعلقة

ذكرى إسماعيل ياسين .. تعرف لماذا تخلى عن الشاويش عطية في مرضه؟

صابرين: مرعوبة من فيلم الملحد

فستان أحمر.. أروى جودة تخضع لجلسة تصوير جديدة

عبد الباسط حمودة يحتفل بعقد قران ابنه

أى حد .. أوكا يطرح مهرجان جديد عبر اليوتيوب

نوستالجيا.. سر تنازل ليلى مراد عن أغنية تخونوه لـ عبد الحليم حافظ

تراجع الإيرادات اليومية.. مليون جنيه حصيلة 8 أفلام بدور العرض أمس

أخبار الفن.. إصابة ملك قورة بـ كورونا..وأحمد فهمى وهنا الزاهد يثيران الجدل

ترشيحاتنا

أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة يرصد ما مرت به مصر من تحديات ويقدم توصيات للمستقبل

أخبار المحافظات| الأمن يعود لـ شمال سيناء.. حكايات الأسر العائدة لديارهم بالشيخ زويد.. فودة يوجه بسرعة تسليم سكان الرويسات مساكنهم.. حملات أمنية مكثفة بقنا وأسيوط والأقصر

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنازل

أسامة حسني: الأهلي كبير وعظيم.. وبيبو فخر للرياضة المصرية

حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه.. رأي الشرع

أخبار التكنولوجيا| كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ