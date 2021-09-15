في ذكرى ميلاده.. قصة اتهام عزت العلايلي بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر

يحل اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت العلايلي، إذ ولد بمثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، ورحل عن عالمنا في العام الجاري وتحديدًا في 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتخرج الفنان عزت العلايلي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية.

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن يداعب خياله ويغازل مستقبله، ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه؛ عمل معدًا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم (رسالة من امراة مجهولة) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معًا.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاط في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محام للانضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الاعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل.

أعمال عزت العلايلي

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عددًا كبيرًا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، إسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الإنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة إنعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.