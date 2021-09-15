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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة القاهرة 22 سبتمبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021 / 2022 اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

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ووجه الدكتور الخشت، القائمين على الكشف الطبي بتيسير كافة الإجراءات وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تُنشيء ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

 

وأكد الدكتور الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، لافتًا إلى أهمية الكشف الطبي لضمان سلامة الطلاب ‏وتوفير الرعاية الصحية، موضحًا أن الجامعة نجحت في تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات ‏والاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي الجديد ‏بجاهزية تامة‎.

 

من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص http://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

 

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، مشيرًا إلى أنه ممنوع دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وحظر دخول أولياء الأمور منعًا للتزاحم داخل   المستشفى

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