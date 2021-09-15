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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أوقفه فورا.. هذا الخطأ من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها على واتس آب

صدى البلد

لا يزال واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، أبرز تطبيقات المراسلة الاجتماعية الأكثر استخداما، وعلى الرغم من أنه أصبح تطبيقا افتراضيا للرسائل النصية للكثيرين، إلا أنه أيضا يوفر القدرة على مشاركة الملفات والمستندات والوسائط الأخرى مثل الصور ومقاطع الفيديو مع جهات الاتصال.

ومع ذلك، قد يكون الأمر مزعجا عندما يقوم النظام الأساسي للخدمة، بحفظ الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها تلقائيا في معرض هاتفك، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ملء معرض الصور الخاص بك بوسائط غير ضرورية، وليس هذا فقط ولكن حسبما ذكر موقع “timesofindia”، تؤدي ملفات الوسائط سواء الواردة أو المرسلة على واتساب، إلى استهلاك مساحة التخزين على هاتفك الذكي، ناهيك عن البيانات المفقودة أثناء تنزيل هذه الملفات.

 

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ولحسن الحظ، يوفر واتساب WhatsApp، ميزة عظيمة ستمكنك من التخلص من تنزيلات الوسائط التلقائية الغير المرغوب فيها.، حيث يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد تعطيل خاصية التنزيل التلقائي للوسائط على أجهزتهم بسهولة.

كيفية إيقاف التنزيل التلقائى للصور ومقاطع الفيديو على واتساب بهواتف آيفون

 

أولا: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون، ثم اذهب إلى الإعدادات Settings.

ثانيا: اضغط على خيار التخزين والبيانات Storage and Data.

ثالثا: من الصفحة الجديدة سترى خيار تنزيل الوسائط تلقائيا للصور والصوت والفيديو والمستندات.

رابعا: قم بتغيير الوظيفة إلى “أبدا Never” لكل خيار على حدة، ستؤدي هذه الخطوة إلى منع النظام الأساسي لتطبيق واتساب من تنزيل ملفات الوسائط التي قمت بمشاركتها في دردشة فردية أو عبر دردشة جماعية تلقائيا، فقط سيتم تحميل الملفات التي ترغب بتنزيلها يدويا في كل مرة.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت لا تريد ظهور هذه الصور في ألبوم الكاميرا بجهاز آيفون، فاتبع الخطوات التالية:

1. توجه إلى اعدادات واتساب مرة أخرى.

2.اضغط على قسم الدردشات.

3.قم بإيقاف تشغيل خيار Save to Camera Roll.

كيفية إيقاف التنزيل التلقائى لصور ومقاطع فيديو بتطبيق واتساب على هواتف أندرويد

 

أولا:افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد، ثم اذهب إلى الإعدادات.

ثانيا: اضغط على التخزين والبيانات وسترى ثلاثة خيارات : “عند استخدام بيانات الجوال”، “عند الاتصال عبر شبكة Wi-Fi”، “عند التجوال”.

ثالثا: انقر فوق أحد الخيارات وقم بتعطيل التنزيلات التلقائية لجميع الوسائط من الصور والصوت والفيديو.

رابعا: عندما تقوم إحدى جهات اتصالك على واتساب بمشاركة صورة أو رسالة صوتية أو مقطع صوتي أو فيديو يجب تنزيلها يدويًا.

ولكن تذكر في حالة عدم رغبتك في ظهورها في معرض الصور بهاتفك، فإليك الخطوات افتح نافذة الدردشة على واتساب، واذهب إلى الإعدادات واضغط على الدردشة ابحث عن رؤية الوسائط وقم بإيقاف تشغيلها.

واتساب فيسبوك WhatsApp الصور حفظ الصور مساحة التخزين

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