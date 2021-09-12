كارثة.. إدارة واتساب يمكنها قراءة رسائلك الشخصية

من جديد أثارت العديد من التقارير التقنية خلال الأسبوع الجاري الجدل حول تقنية واتساب WhatsApp الشهيرة، حيث تفتخر منصة بتقديم ميزة التشفير من طرف إلى طرف end-to-end encryption، والتي تعد المستخدمين بتشفير جميع الاتصالات المتبادلة على نظامها الأساسي، ولا أحد غير طرفي المحادثة يمكنه قراءة محتوى الرسائل ولا حتى الشركة نفسها.

ولكن يثبت تقرير صادم نشرته شركة ProPublica، عكس ذلك، حيث ذكرت المنظمة الأمريكية في تقريرها أن شركة واتساب، قامت مؤخرا بتعيين ما لا يقل عن ألف مشرف، وقد تم توظيفهم وفقا للتقرير لقراءة رسائل مستخدمو تطبيق الدردشة العالمي.

فيسبوك تعيين 1000 موظف لمراقبة رسائلك

وعلى الرغم من أن تقنية التشفير من طرف إلى طرف، التي أعلنت عنها واتساب في عام 2016، حسبما ذكر موقع "appleinsider"، تهدف لتزويد المستخدمين بمستوى إضافي من الخصوصية والأمان بحيث لا يمكن لطرف ثالث من قراءة رسائلهم المشفرة عبر المنصة، إلا أنها وفقا للتقرير قد تقوم بتسليم رسائل المستخدمين لجهات إنفاذ القانون إذا طلب منها ذلك.

ووفقا للمصدر، فإن تقنية التشفير من طرف إلى طرف، لن تسمح لطرف تالت سوى المستلم والمرسل اللذان يمتلكان رموزا رقمية قام نظام واتساب بإنشائها للسماح لهم بقراءة الرسالة، قد تفقد أكثر من ملياري شخصا خصوصيتهم والثقة في الخدمة التي تقدمها المنصة المملوكة لشركة فيسبوك.

ويستخدم المشرفين الذين وظفتهم شركة أكسنتشر، التي تتعاقد مع مشرفي فيسبوك، لمراجعة الرسائل المشفرة برنامج خاصا مدعوما من شركة فيسبوك، للبحث في الرسائل والمحتوى الذي تم الإبلاغ عنه بواسطة مستخدمي واتساب، وتم فحصه بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وذلك من أجل مراقبة الرسائل المزعجة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتهديدات الإرهابية المحتملة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والابتزاز على منصة واتساب.

وإذا عثر المشرفون على إحدى تلك الرسائل على واتساب، سوف يضع المشرفين الحساب تحت المراقبة لفترة، قبل أن يتم حظره نهائيا من استخدام تطبيق التراسل.

وفي حالة تم الإبلاغ عن حساب محدد، يمكن للمشرفين حظره أو وضع المستخدم تحت المراقبة، وبمجرد وصول المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه إليهم، يمكنهم رؤية آخر خمس رسائل في سلسلة الرسائل المرسلة للحساب المراقب.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها واتساب مع الادعاءات المحيطة بخدمة الرسائل المشفرة، ففي عام 2017، أشارت بعض المزاعم إلى أنه تم اكتشاف بابا خلفيا يسمح لـ فيسبوك برؤية محتويات الرسائل المشفرة، ففي ذلك الوقت، نفت خدمة المراسلة الأشهر وجود باب خلفي قيد الاستخدام ضمن التقنية المميزة لخدماتها.