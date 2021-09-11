واتساب يعمل على إصلاح مشكلة كبرى بميزة الأجهزة المتعددة

تختبر منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك Facebook، واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمزامنة حذف الدردشة عبر الأجهزة المختلفة أثناء استخدام خاصية الدعم متعدد الأجهزة.

وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، طرحت منصة واتساب WhatsApp، دعمًا متعدد الأجهزة لمختبري الإصدارات التجريبية خلال الشهر الماضي، في أحد أكبر التحديثات للتطبيق في السنوات الأخيرة.

مشكلة كبيرة بميزة واتساب الجديدة

وتتيح ميزة الأجهزة المتعددة، للمستخدمين الوصول إلى حساب واتساب WhatsApp الخاص بهم، عبر أجهزة مختلفة حتى عندما لا يكون الجهاز الأساسي متصلاً بالإنترنت، ولكن مع الميزة لجميع مستخدمي الإصدار المستقر من الخدمة، واجه بعض المستخدمين صعوبات في حذف الدردشات.

وتتمثل المشكلة التي يواجهها المستخدمين أثناء استخدام ميزة الأجهزة المتعددة، عند حذف الدردشات من الجهاز الجديد لا يؤدي ذلك إلى إزالتها من واتساب ويب WhatsApp Web أو إصدار سطح المكتب من الخدمة.

ويرجع السبب في ذلك، لأن هذا يحدث عندما يتم حذف الدردشات فقط من الجهاز الذي تستخدمه وليس من إصدار سطح المكتب للتطبيق، وتعمل شركة واتساب حاليا على إصلاح هذه المشكلة، إذ تختبر منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك ميزة جديدة لمزامنة حذف الدردشة عبر الأجهزة المتعددة، وفقا لما ذكره موقع WABetaInfo.

وبعد تحديد الرسائل المراد حذفها، سيتم إعلام المستخدمين بأنه ستتم إزالة الرسائل من هذا الجهاز والأجهزة الأخرى التي تستخدم أحدث إصدار من واتساب WhatsApp، الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم طرحها لمختبري الإصدار التجريبي أولا في تحديث مستقبلي.

ويتوفر دعم واتساب، متعدد الأجهزة لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على أندرويد و iOS، الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة هو برنامج اشتراك يمنحك وصولا مبكرا لتجربة إصدار جديد من واتساب للويب وسطح المكتب.

ويخطط واتساب أيضًا لتغيير إعدادات الخصوصية الخاصة به للسماح للمستخدمين بإخفاء صورة ملفهم الشخصي، وميزة آخر ظهور وخيار “حول” من أشخاص محددين.

وبمجرد طرح الميزة، سيتيح واتساب للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث خيارات هي “الجميع” و “جهات الاتصال الخاصة بي” و “لا أحد”، عند تحديد إعدادات الخصوصية الجديدة، كما سيضيف واتساب خيار “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” إلى إعدادات الخصوصية المقبلة.