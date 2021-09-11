واتساب يسمح لأكثر من ملياري مستخدم بتشفير النسخ الاحتياطية.. بهذه الطريقة

أعلن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، يوم الجمعة، أن واتساب WhatsApp، سيسمح لأكثر من ملياري مستخدم بتشفير النسخ الاحتياطية من رسائلهم بالكامل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تهدف خطة واتساب، التي يوضحها بالتفصيل في مستند تقني قبل طرحها، للمستخدمين على نظامي التشغيل iOS و أندرويد في الأسابيع المقبلة، بتأمين النسخ الاحتياطية التي يتم تخزينها على الخدمات السحابية التابعة لأنظمة التشغيل.

ماهي ميزة النسخ الاحتياطية المشفر من واتساب؟

تعمل ميزة النسخ الاحتياطي المشفر من واتساب، إلى تأمين النسخ الاحتياطية التي يرسلها مستخدمو تطبيق الدردشة الاجتماعية، التي يقوم مالكو أجهزة أندرويد بحفظها على خدمة جوجل السحابية Drive، أو خدمة iCloud من آبل، مما يجعلها غير قابلة للقراءة بدون مفتاح تشفير.

وسيطلب النظام الأساسي لخدمة المراسلة من مستخدمي واتساب، الذين يختارون تفعيل ميزة النسخ الاحتياطية المشفرة حفظ مفتاح تشفير مكون من 64 رقما أو إنشاء كلمة مرور مرتبطة بالمفتاح.



ويعتبر واتساب، أول خدمة مراسلة عالمية في هذا المجال، تقدم الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف والنسخ الاحتياطية، وكان الوصول إلى هذه الوظائف تحديا تقنيا صعبا، حيث تطلب إطارا جديدا تمامًا للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل فيسبوك، كما قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في بيان له.

واتساب يقوم بـ إضافة النسخ الاحتياطية المشفر

وعند تفعيل الميزة الجديدة، إذا أنشأ شخص ما كلمة مرور مرتبطة بمفتاح تشفير حسابه، فسيقوم واتساب بتخزين المفتاح المرتبط في وحدة أمان للأجهزة المادية، أو HSM، ويتم الاحتفاظ بها بواسطة فيسبوك ويتم إلغاء قفلها فقط عند إدخال كلمة المرور الصحيحة في WhatsApp، حيث تعمل وحدة أمان الأجهزة HSM كـ صندوق ودائع آمن لتشفير وفك تشفير المفاتيح الرقمية.

وبمجرد إلغاء القفل بكلمة المرور المرتبطة به في واتساب، إذ يوفر نظام HSM مفتاح التشفير الذي يقوم بدوره بفك تشفير النسخة الاحتياطية للحساب المخزنة على خوادم كلا من آبل وجوجل.

وسيصبح مفتاح التشفير المخزن في إحدى خزائن HSM في واتساب من المستحيل الوصول إليه بشكل دائم إذا تم إجراء محاولات متكررة لإدخال كلمة المرور، حيث يتم دمج الجهاز نفسه في مراكز البيانات المملوكة لشركة فيسبوك حول العالم للحماية من انقطاع الإنترنت.

وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، لموقع The Verge، إن النظام مصمم لضمان عدم تمكن أي شخص غير صاحب الحساب من الوصول إلى النسخة الاحتياطية من الرسائل، وأوضح إن الهدف من السماح للأشخاص بإنشاء كلمات مرور أبسط هو جعل النسخ الاحتياطية المشفرة أكثر أمان، وسيعرف النظام الأساسي للدردشة فقط أن هناك مفتاحًا موجودا في HSM، وليس المفتاح نفسه أو كلمة المرور المرتبطة به لإلغاء قفله.



وتأتي هذه الخطوة من واتساب، في الوقت الذي تهدد فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم مثل الهند وهي أكبر الأسواق استخداما لخدمة التراسل، بخرق الطريقة التي يعمل بها نظام التشفير القائم عليه الخدمة.

ويعني إعلان واتساب أن التطبيق يخطو خطوة أبعد من شركة آبل، والتي تقوم بتشفير رسائل iMessages ولكنها لا تزال تحتفظ بمفاتيح النسخ الاحتياطية المشفرة؛ مما يعني أن مالكة آيفون يمكنها المساعدة في استرداد مفاتيح التشفير، ولكن أيضًا يمكن إجبارها على تسليم المفاتيح إلى وكالات إنفاذ القانون.