أسوأ عمليات الاحتيال.. تحذير من تهديد جديد صادم منتشر على واتساب

يتلقى مستخدمي واتساب WhatsApp، تحذيرات مستمرة لتوخى الحذر الشديد، بشأن الرسائل الاحتيالية التي قد تعرض بياناتهم الشخصية للخطر، ولكن الحيلة الأخيرة من مجرمي الإنترنت يجب أن تكون واحدة من أسوأ عمليات الاحتيال التي يمر بها مستخدمو تطبيق الدردشة حتى الآن.

وحذرت صحيفة "express" البريطانية، أنه يجب على مستخدمي واتساب الانتباه إلى عملية احتيال جديدة، تستخدم طريقة خادعة للغاية لخداع المستخدمين المطمئنين، حيث يستخدم المحتالين الابتزاز العاطفي في محاولة لدفع عشاق تطبيق التراسل الأشهر WhatsApp لدفع مبالغ كبيرة من المال.

تحذير من تهديد جديد صادم منتشر على واتساب

ولتسليط الضوء على التهديد الجديد، قدم أحد المستخدمين، و يدعى أليسون، وهو مقيم بالمملكة المتحدة، والذي تم استهدافه مؤخرا، شرحا كاملا، لما حدث لها على أمل ألا يقع مستخدمو واتساب الآخرون ضحية عملية الاحتيال الخطيرة، والتي بدأت برسالة ظهرت على حساب المستخدم بتطبيق واتساب WhatsApp زعمت أنها من ابنها.

وقالت الرسالة الأولى: "مرحبا أمي، لقد أسقطت هاتفي في المرحاض مع رمز تعبيري حزين، هذا هو رقمي الجديد"، وأوضحت أليسون قائلة إنها فعلت ما سيفعله معظم الآباء وأجابت على الفور متسائلة عما إذا كان ابنها حقا، وسرعان ما أعقبها رسالة تؤكد ذلك.

وفي اليوم التالي ، أرسل لها 'ابن' أليسون رسالة طالبًا فيها مبلغ 2600 جنيه إسترليني وأوضح لها أنه قد اختلط مع قروض القروض وأنه بحاجة إلى السداد. تقول أليسون إنها لم تشك في الرسالة للحظة ولكنها حاولت الاتصال بـ 'ابنها' مرة أخرى على الرقم الذي حصلت عليه للتأكد من أن الأمور على ما يرام.

وبعدما أن أصبحت أكثر قلقا، في كل مرة أجرت فيها المكالمة، ظل شخص على الطرف الآخر يقول إنه لا يستطيع التحدث ويضغط عليها باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة، وفي النهاية وافقت على الدفع للمحتال لتسليم التفاصيل المصرفية.

ولحسن الحظ، تقول أليسون إنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي ثم أصبحت مشبوهة بعد أن طلب المحتال صورة لإثبات الدفع، وعزمت على تحذير جميع مستخدمي واتساب ليكونوا في حالة تأهب من الحيلة الخادعة.