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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

واتساب
واتساب

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، أنها ستوقف دعم تطبيقها على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون الشهرين المقبلين.

وحسبما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية، ستقوم واتساب بإزالة دعم للعديد من الهواتف الذكية، ما يصل 43 طرازا من الإصدارات القديمة لهواتف آيفون وأندرويد.

 

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وستفقد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد  4.0.4 أو إصدارات أقدم، بالإضافة إلى أجهزة آيفون المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم، الوصول إلى خدمة واتساب بداية من شهر نوفمبر القادم.

ومن بين طرازات العلامة التجارية التي ستفقد الوصول إلى واتساب، مما يمنعهم من إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، والوصول إلى محادثاتهم السابقة مع جهات اتصالهم، مثل أجهزة سامسونج و هواوي و آبل و LG.

إليك قائمة الهواتف الذكية التي ستفقد دعم واتساب في نوفمبر

-هواتف أندرويد: Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite - Core -Ace 2 من سامسونج، و LG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II من إل جي، و هاتف سوني Xperia، و هواتف هواوي Ascend Mate  و Ascend D2.

-هواتف آيفون: iPhone SE و 6S و  6S Plus

ميزة ترحيل دردشات واتساب من آيفون إلى سامسونج

أوضحت واتساب أنه سيكون بمقدور المستخدمين ترحيل محفوظات الدردشة الخاصة بهم المحادثات الخاصة بهم، من هاتف يعمل بنظام iOS إلى آخر أندرويد.

وتعالج ميزة واتساب الجديدة جانبا محبطا في الخدمة، إذ تفتقر المنصة إلى خاصية تدعم نقل سجلات المحادثات بين هواتف تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة.

و ستدعم ميزة ترحيل سجلات الدردشة نقل الرسائل النصية والصوتية إلى جانب الصور والفيديوهات، خلال الأسابيع المقبلة على هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3.

واتساب WhatsApp دعم واتساب الهواتف القديمة هواتف سامسونج

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