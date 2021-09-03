لمستخدمي أندرويد وآيفون في مصر.. واتساب يضيف ميزة جديدة طال انتظارها

كشفت بعض التقارير التقنية خلال العام الجاري، أن واتساب WhatsApp، يخطط لإضافة دعما يمكن مستخدميه من استخدامه على أجهزة متعددة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، والآن قدم تطبيق التراسل الأشهر مفاجأة جديدة لمستخدميه حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "wabetainfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، أن تطبيق التراسل الفوري أعلن عن اختبار ميزة "الأجهزة المتعددة"، خلال الشهرين الماضيين، لكل من مختبري الإصدار التجريبي الخاص بهواتف أندرويد وآيفون.

وخلال الساعات القليلة الماضية، بدأ واتساب في طرح إصدارا تجريبيا خاصا لميزة "الأجهزة المتعددة" للملايين من مستخدميه على أجهزة آيفون وأندرويد، في العديد من الدول من بينهم مصر.

و لاستخدام حسابك بـ واتساب على أكثر من جهاز، يتعين عليك أولا الوصول إلى الإصدار التجريبي للميزة والذي قدمته الشركة لجميع مستخدمي الإصدار المستقر من تطبيقها على الهواتف الذكية ونسخة الويب وسطح المكتب أيضا.

كيفية تفعيل الإصدار التجريبي لميزة الأجهزة المتعددة

ومن أجل تفعيل خاصية "الأجهزة المتعددة"، قم بتنشيط الإصدار التجريبي للميزة على هاتفك الذكي أولا من خلال:

- افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد أو آيفون.

- انقر على الثلاث نقاط الرأسية ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار الأجهزة المرتبطة.

- بمجرد فتح صفحة إعدادات الخاصة بميزة الأجهزة المرتبطة، سيرسل إليك واتساب إشعارا للاشتراك في الإصدار التجريبي للأجهزة المتعددة.

- تطلب منك الرسالة تجربة التحسينات الجديدة والانضمام إلى الإصدار التجريبي الخاص بالأجهزة المتعددة، واستخدام واتساب على ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية في وقت واحد دون الحاجة إلى أن يبقى هاتفك متصلا بالإنترنت، انقر على زر تم.

- انقر على خيار إصدار تجريبي للأجهزة المتعددة ، ومن صفحة المعلومات الخاصة بالميزة اضغط على خيار الانضمام إلى الإصدار التجريبي.

- سيخبرك واتساب بأنك مشترك بالإصدار التجريبي، قم بالعودة إلى شاشة الأجهزة المرتبطة وابدأ خطوات ربط حسابك بجهاز آخر.

- قم بإلغاء تأمين حسابك إذا كنت قد قمت بتفعيل خيار قفل البصمة على واتساب، ثم اقران حسابك على إصدار الويب من الخدمة على جوجل كروم على سبيل المثال.



- بمجرد مسح رمز QR، انتظر ثوان قليلة، وسيبدأ واتساب بتنشيط حسابك على الجهاز الجديد ومزامنة سجل الرسائل الخاص بمحادثاتك.

ما هي ميزة الأجهزة المتعددة؟

تسمح ميزة الأجهزة المتعددة للمستخدمين بالوصول إلى الحسابات الخاصة بهم، من ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة، حيث تعمل على إنهاء دعم الخدمة السابق لاستخدام حساب الدردشة عبر جهاز واحد فقط شرطا أن يكون الهاتف المسجل عليه رقم الحساب متصلا بالإنترنت لمزامنة الرسائل.