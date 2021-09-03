واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف خلال شهرين.. إليك القائمة

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن واتساب WhatsApp، سيتوقف عن العمل على 43 هاتفا ذكيا في غضون أشهر.

وقد أكد واتساب أنه سيحذف الدعم لعدد من طرز الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، مما يترك العديد من الأشخاص في حاجة إلى شراء هاتف جديد.

وستقوم واتساب بإزالة دعم للعديد من الهواتف الذكية القديمة من أجهزة سامسونج و هواوي و آبل و LG، والتي من المحتمل أن تفقد ملايين المستخدمين القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، والوصول إلى محادثاتهم السابقة مع جهات اتصالهم.

ويحمل قرار إيقاف الدعم من واتساب، أخبار سيئة إلى مالكو 43 طرازا من الإصدارات القديمة لهواتف آيفون وأندرويد، مما قد يدفعهم إلى شراء هاتف جديد و الترقية إلى نظام تشغيل أحدث.

وبداية من نوفمبر المقبل، ستصبح طرازات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدارات أقدم غير متوافقة مع واتساب، بالإضافة إلى أجهزة آيفون المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

قائمة الهواتف الذكية التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب

-هواتف سامسونج: Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite - Core -Ace 2

-إصدارات إل جي: LG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II

-هاتف Sony Xperia

-هواتف هواوي: Ascend Mate و Ascend D2

- هواتف آيفون: iPhone SE - 6S - 6S Plus

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب أضاف العديد من الميزات الجديدة خلال العام الجاري، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام.