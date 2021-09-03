عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف خلال شهرين.. إليك القائمة

واتساب
واتساب

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن واتساب WhatsApp، سيتوقف عن العمل على 43 هاتفا ذكيا في غضون أشهر.

وقد أكد واتساب أنه سيحذف الدعم لعدد من طرز الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، مما يترك العديد من الأشخاص في حاجة إلى شراء هاتف جديد.

 

واتساب يتيح لك إخفاء الرسائل لجميع الدردشات مرة واحدة.. اعرف ازاي

تحذير صارم من استخدام هذه الإصدارات من واتساب

 

وستقوم واتساب بإزالة دعم للعديد من الهواتف الذكية القديمة من أجهزة سامسونج و هواوي و آبل و LG، والتي من المحتمل أن تفقد ملايين المستخدمين القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، والوصول إلى محادثاتهم السابقة مع جهات اتصالهم.

ويحمل قرار إيقاف الدعم من واتساب، أخبار سيئة إلى مالكو 43 طرازا من الإصدارات القديمة لهواتف آيفون وأندرويد، مما قد يدفعهم إلى شراء هاتف جديد و الترقية إلى نظام تشغيل أحدث.

وبداية من نوفمبر المقبل، ستصبح طرازات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد  4.0.4 أو إصدارات أقدم غير متوافقة مع واتساب، بالإضافة إلى أجهزة آيفون المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

قائمة الهواتف الذكية التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب

 

-هواتف سامسونج: Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite - Core -Ace 2 

-إصدارات إل جي: LG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II

-هاتف Sony Xperia

-هواتف هواوي: Ascend Mate  و Ascend D2

- هواتف آيفون: iPhone SE - 6S - 6S Plus

 

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب أضاف العديد من الميزات الجديدة خلال العام الجاري، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام.

واتساب WhatsApp دعم تطبيق واتسآب دعم واتس اب هواتف قديمة

موضوعات متعلقة

الأكبر في تاريخه.. الاتحاد الأوروبي يغرم واتسآب 267 مليون دولار.. ما السبب؟

طريقة قراءة رسائل واتسآب دون فتحها.. للموبايل والكمبيوتر

7 مزايا سحرية في واتساب لا يعلمها الكثيرون

مزايا جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الطيران المدني الكويت بشأن الرحلات إلى مصر

بيراميدز ينفي أي تفاوض مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن اشتباكات طرابلس الدامية

تطوير زفتى بـ 2.8 مليار جنيه.. وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات حياة كريمة بـ الغربية

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

كلوب يكشف عن مشكلته الوحيدة مع ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

برلماني يطالب الحكومة بإجراءات مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

فيديو

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ