عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يخفي حقيقة من يمكنه رؤية رسائل واتساب المشفرة

مارك زوكربيرج وواتساب
مارك زوكربيرج وواتساب

تفتخر منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة فيسبوك، بنظام تشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية المراسلات المتبادلة بين المستخدمين، ولكن هناك تقرير جديد يزعم أن خدمة المراسلة تخضع للمراقبة من قبل شركتها الأم، وأن مارك زوكربيرج ربما لم يخبر مجلس شيوخ الولايات المتحدة بالحقيقة.

وبحسب ما ذكره موقع "appleinsider"، أعلنت شركة واتساب في عام 2016، أنها تستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف لجميع الاتصالات على نظامها الأساسي، والتي تغطي كل شيء بداية من الرسائل وصولا إلى عمليات نقل الملفات.

 

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

لهذه الأسباب.. احذر من تثبيت تطبيقات واتساب المعدلة

 

التشفير من طرف لطرف تقنية أم خدعة

ويهدف استخدام التشفير من طرف إلى طرف إلى تزويد المستخدمين بمستوى إضافي من الخصوصية والأمان، ولكن في الحقيقة قد لا يكون هذا صحيحًا بالنسبة لتطبيق المراسلة.

في تقرير صادر عن شركة ProPublica، يُزعم أن شركة واتساب، توظف أكثر من 1000 عامل متعاقد في أوستن وتكساس ودبلن وسنغافورة، وذلك على وجه التحديد لفحص '"ملايين الأجزاء من محتوى المستخدمين".


ويستخدم هؤلاء العمال "برنامج خاصًا" مدعوما من شركة فيسبوك، للبحث في الرسائل والمحتوى الذي تم الإبلاغ عنه بواسطة مستخدمي واتساب، وتم فحصه بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتحدث تلك المراجعات على الرغم من الإشعار الذي تؤكد فيه الشركة عكس ذلك، والذي يظهر في التطبيق أعلى الدردشة عند بداية محادثة جديد، وقبل أن يرسل المستخدم الرسائل لأول مرة، والتي تقول فيها: " الرسائل مشفرة تمام، لا أحد خارج هذه الدردشة، ولا حتى شركة واتساب نفسها، قراءتها أو الاستماع إليها".

وفي شهادة عام 2018، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Macrk Zuckerberg، قائلا: " أننا لا نرى أيا من المحتوى المخزن في واتساب".

وما يعزز تلك الادعاءات، الشكوى التي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2020، والتي زعمت أن شركة واتساب تستخدم مقاولين خارجيين، إلى جانب تقنية ذكاء اصطناعي لمراقبة رسائل المستخدم والصور ومقاطع الفيديو ومعلومات الحساب، والتي تدعى أنها تستخدمها لحماية خصوصية المستخدم.

وعلى الرغم من أن ادعاءات مراقبة رسائل المستخدم قد تكون مؤشرًا على أن تشفير واتساب من طرف إلى طرف قد لا يكون آمنًا تماما، ولكن في الواقع، يتم الحفاظ على التقنية مع عدم وجود أبواب خلفية في التشفير نفسه، ولكن التطبيق قادر على تسريب معلومات مستخدميه في أي من طرفي الاتصال.


الجديد بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها واتساب مع الادعاءات المحيطة بخدمة الرسائل المشفرة، ففي عام 2017، أشارت بعض المزاعم إلى أنه تم اكتشاف بابا خلفيا يسمح لـ فيسبوك برؤية محتويات الرسائل المشفرة، ففي ذلك الوقت، نفت خدمة المراسلة الأشهر وجود باب خلفي قيد الاستخدام ضمن التقنية المميزة لخدماتها.

واتساب WhatsApp فيسبوك مجلس الشيوخ زوكربيرج مارك زوكربيرج تشفير

موضوعات متعلقة

واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

أبرزها هواتف آيفون شهيرة.. توقف واتسآب عن 43 هاتفا ذكيا في هذا التاريخ

اختفاء تطبيق واتساب من ملايين الهواتف أول نوفمبر.. تفاصيل

حدثه فورا.. ثغرة خطيرة بـ واتساب تسمح للقراصنة بالوصول إلى معلوماتك الشخصية

ترشيحاتنا

محطات في مسيرة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر

السفارة السعودية بأمريكا تصدر بيانا بشأن هجمات 11 سبتمبر

تبدأ بـ 70 ألف درهم.. أوبل كورس لاند موديل 2021 في الإمارات

تعرف على سيارات أودي سيدان موديل 2021 في الكويت

الأهرام للدراسات السياسية يناقش الحرب الأمريكية على الإرهاب في إصداره الإلكتروني

مارك زوكربيرج يخفي حقيقة من يمكنه رؤية رسائل واتساب المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توليه تدريب منتخب مصر

خالد بيومي يطمئن المصريين بعد تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ