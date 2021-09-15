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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر الغنيمي يخوض انتخابات سموحة على مقعد نائب الرئيس

دكتور عمر الغنيمي
دكتور عمر الغنيمي مع أبطال سموحة

أعلن دكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، ترشحه رسميا لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة القادمة، على مقعد نائب الرئيس.

 

وقال الغنيمي: "بكل فخر أقدم نفسي لأهلي أعضاء هذا الكيان الكبير نادي سموحة بالترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، داعيا الله عز وجل أن أنال ثقتكم وأن يوفقنى المولي عز وجل لما فيه الخير لنادينا العظيم."

 

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وأكد الغنيمي أننا جميعا نتطلع أن تكون الانتخابات القادمة سيمفونية في حب سموحة وفى إطار المنافسة الشريفة بيننا جميعا كأهل وأصدقاء وأحباء وأسرة بل عائلة كبيرة، عائلة نادى سموحة التى أعتز بكوني أحد أبنائها.

 

وطالب  الغنيمي من الجميع بالسعي لاستمرار التطوير والنجاح داخل أسوار نادي سموحة، قائلا: "نادي سموحة تاريخ كبير وحاضر مشرف ومستقبل بفضل الله نعد له إعداد ليكون فخر للجميع".

 

وأعلن نادي سموحة الرياضي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة السبت الماضي، ولمدة 7 أيام متتالية، بدءًا من الساعة 9 صباحا، وحتى 5 مساءً، ولمدة 8 ساعات يوميا، وحتى يوم الجمعة 17 من سبتمبر.

 

وأعلن النادي انعقاد الجمعية العمومية العادية بالنادي، يوم 29 أكتوبر 2021، بمقر النادي بسموحة، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 / 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي والمعتمدة من اللجنة الاوليمبية المصرية.

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