عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة الحكومة توافق على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة "مدبولي":وزيرة الصحة: الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة لقاح مضاد لـ "كورونا" .. وتوريد 17 مليون جرعة في سبتمبر ضمن حياة كريمة.. أورمان المنوفية: تركيب عدادات مياه لـ 146 أسرة مستحقة استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدخل حيز التنفيذ بعد 180يوما.. معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر "الفيديو كونفرانس"، على نظام حماية البيانات الشخصية ويدخل حيز النفاذ خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إن النظام "يحمي البيانات الشخصية بجميع أنواعها وكل بيان مهما كان شكله ومصدره من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

 

وأضافت أن ذلك يشمل "الحصول على بيانات الاسم والهوية الوطنية والعنوان وأرقام التواصل الشخصية والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة أو المتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي".

 

وأوضحت الهيئة أن نظام حماية البيانات الشخصية يهدف إلى "ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة وتداول البيانات الشخصية بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية والحد من الممارسات الخاطئة".

 

اليوم العالمي للأوزون.. السعودية تشارك ضمن 190 دولة

السعودية تعلن عن خطوات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة

وقال رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي إن نظام حماية البيانات الشخصية "سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة، مما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات".

السعودية الملك سلمان العاهل السعودي مجلس الوزراء حماية البيانات الشخصية مجلس الوزراء السعودي

موضوعات متعلقة

0.3 %.. التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ 2019

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

ترشيحاتنا

أمين قوى عاملة البرلمان: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

منتخب مصر يواجه جواتيمالا فى لقاء مصيرى بمونديال الصالات

الحكومة توافق على استضافة يوم المدن العالمي

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

لقطات تجسسية للبيك أب شيفروليه GMC كانيون AT4  موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارىء بين كيروش وجهازه المعاون فى منتخب مصر

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رسميا .. الإسماعيلي يحسم ضم صفقتين قويتين بالميركاتو الصيفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ