التعليم: منع المدارس الخاصة والدولية من تحصيل أي مبالغ من اهالي الطلاب المحولين منها.. ونواب: مشروع إستثماري أنشيء لاستغلال أولياء الأمور.. ولابد من تشريع جديد لإيجاد حل للأزمة

-أمين قوى عاملة البرلمان: قرار الوزارة سيمنع أصحاب هذه المدارس من استغلال الأسر المصرية

-برلمانية تطالب بضرورة توفير مجموعة من المراقبين المتخصصين بكل مدرسة

-برلمانية: جهد مشكور من الوزارة التربية يسهم فى إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور

قررت وزارة التربية والتعليم إلزام المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة واتمام التحويل الالكتروني بدون طلب سداد اي مبالغ مالية للمدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات ان يتم اخطار الوزارة بصورة عاجلة حال امتناع اي مدرسة او اي جهة متقاعسة عن التنفيذ حتى يتسنى لنا عرض الامر على اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية لاتخاذ الاجراءات القانونية إزاء ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن اولياء الأمور طالما قاموا بتقديم طلبات التحويل من المدرسة المذكورة قبل بداية السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية المحددة، فلا يوجد احقية للمدرسة بمطالبة اولياء الاموربسداد نسبة 10% من المصروفات او أي يمبالغ أخرى.

كانت وزارة التربية والتعليم قررت تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية ، والكثافات المقررة ، وتحية العلم ، وارتداء الزي المدرسي ، وتدريس المواد القومية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.

وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “قررنا تفعيل الحضور والغياب بالمدارس في العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.

وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وتعليقا على قرار وزارة التعليم، أثنى النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم بشأن منع المدارس الخاصة والدولية من تحصيل أي مبالغ من اهالي الطلاب المحولين منها، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة وبسبب جائحة كورونا وما فرضته من آثار سلبية على دول العالم أجمع أدت إلى تقلص حجم حضور الطلاب للمدارس، وبالتالى فإن الأسر محدودة الدخل وقع عليها عبء كبير بشأن سداد المصروفات، الأمر الذي دفعهم للتحويل إلى المدارس الحكومية.

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن القطاع الخاص فى العملية التعليمية يحتاج إلى تشريع جديد، مشيرا إلى أن هناك استغلال كبير لأولياء الأمور، وخلال المرحلة السابقة تم عرض الالآف من طلبات التحويل من المدارس الخاصة للحكومية على كثير من النواب خلال دور الإنعقاد الأول .

واستطرد: أؤيد هذا القرار بشدة، لأنه جاء فى وقته المناسب، حيث انه سيمنع أصحاب هذه المدارس من استغلال الأسر المصرية وطلابها فى المراحل الدراسية القادمة، كما أن هذا القرار وتطبيقه ملزم للجميع ، وعلى أصحاب هذه المدارس ممن يمارسون هذه الإنتهاكات ضرورة الإلتزام به .

من جانبها قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا، مشددة على أولياء الأمور ضرورة الاهتمام بصحة أبنائهم وإلزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بوجبات التغذية السليمة والابتعاد عن الوجبات السريعة.

وطالبت " سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" بضرورة توفير مجموعة من المراقبين المتخصصين بكل مدرسة ، للتأكد من توفير كامل الإجراءات الاحترازية لتفادي مخاطر التعرض لمتحور دلتا ، والذي ثبت علميا أنه يصيب الأطفال فى مرحلة مبكرة حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والحماية.

وناشدت عضو صحة النواب النصح والإرشاد، أولياء الأمور بالاهتمام أيضا ببرنامج غذائي صحي ومتكامل للطفل، لتقوية المناعة، مع ضرورة ابتعادهم عن الأماكن المزدحمة، وعدم السماح بذهاب أطفالهم إلى المدارس حال ظهور أعراض الأنفلونزا عليهم، منعا لحدوث أي مضاعفات ، قد تتسبب فى نقل العدوى.

وشددت “ سعيد ”على ضرورة اصطحاب الطلاب أثناء ذهابهم للمدرسة ، كحول خاص بكل طالب ، مع ضرورة وضع غطاء شفاف للوجه كبديل للماسك الطبي، حيث يعد الأكثر آمانا والأقل ضررا على الأطفال.

فى سياق متصل، قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن إجراء الرقابة والحوكمة فيما يخص مصروفات المدارس الخاصة يجعلها ترفع القبعة لهذا القرار الحتمي في ذلك التوقيت المهم للتأكيد على ما أدلي بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ان قضية المواطن والتعليم من اولويات المرحلة المقبلة.

وأضافت “ البيومي” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن فكرة التعليم الخاص تحولت لدي عدد من المدارس الخاصة إلى مشروع إستثماري وهو ما يعد عزوفا عن الهدف السامي الذي قامت لأجله لتتحول الى استغلال أولياء الامور ، والمغالاة في المصرفات المدرسية وفرض اعباء مالية على الاسر دون فائدة .



ولفتت عضو لجنة التعليم، إلي أننا نعيش في دولة تهتم بالبشر قبل الحجر، دولة صنعت تاريخها وتبني مستقبلها فهذه هي الدولة المصرية، لافتة إلي أن هذا القرار هو مثال حي لتطبيق المقولة السابقة.

وتابعت النائبة، جهد مشكور من وزارة التربية والتعليم في إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور بشكل عام وليس لطلاب المدارس الخاصة فحسب بل من أجل تخفيف كافة الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.