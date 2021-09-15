تعليق قوي من خالد الغندور على رحيل جنش عن الزمالك

وجه الإعلامى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق رسالة لحارس مرمى الفريق محمود جنش بعد رحيله عن الأبيض وانتقاله إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .



ونشر خالد الغندور صورة لجنش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها: "أتمنى من كل قلبى التوفيق لـ جنش، لاعب مخلص، وزملكاوى جدا، وصنع تاريخا مع الزمالك وأحد أسباب فوزنا بالبطولات منذ انتقاله من الأولمبى".



وفى هذا السياق، علق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك، عن رحيله عن نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب محمود جنش: “اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بناءً على قرار الإدارة الفنية والمدرب”.

وأكمل جنش: “يعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق في سبيل خدمة بيتي نادي الزمالك.. أتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم”.





وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد رحيل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي نادي الزمالك عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : جنش سيودع الزمالك مؤقتا اليوم.

وفي نفس السياق، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسئولي النادي، لموقف محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الموسم الجديد.

وكان حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عقد جلسة مع جنش تحدث إليه خلالها عن مصيره في الموسم الجديد، وذلك بعد الأزمة التي كانت نشبت بين الحارس والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.