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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏خالد الغندور يرقص على طريقة شيكابالا بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد .. فيديو

فريق اليد بنادى الزمالك
فريق اليد بنادى الزمالك

احتفل الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك على الهواء مباشرة بتتويج فريق اليد ببطولة كأس السوبر الأفريقي على طريقة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق كرة القدم.

وأكد الإعلامي خالد الغندور على أن الزمالك فريق كبير وتوج بكأس السوبر الإفريقي بسبب اخلاص وحب لاعبيه للقميص وقتالهم الدائم لرفع اسم الفريق وإضافة اللقب السابع فى تاريخه.

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

مباراة الزمالك و برشلونة سوف تقام  على ملعب الجوهرة فى مدينة جدة السعودية بسعة الاستاد ١٥ ألف متفرج.

 

ومن المقرر أن يكون عدد الحضور المسموح به ٧٠٠٠ متفرج فقط على أن يكون محصن وحاصل على اللقاح مرتين.

 

واعلنت جماهير نادي الزمالك فى مدينة الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك السفر الى مدينة جدة لمؤازرة نادي الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد للأندية.

 

على أن يشمل الترحال رحلة الذهاب من الرياض الى جدة بتاريخ يوم الثلاثاء ٥/ ١٠ وتكون تذكرة المباراة امام برشلونة بتاريخ يوم الأربعاء ٦/ ١٠ فيما تحدد موعد رحلة العودة للرياض بتاريخ يوم الجمعة  ٨ / ١٠.

 

وحقق نجوم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

 

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.

 

ونجح الثنائي أحمد الأحمر ومحمد رمضان "هتلر" في الحصول مع الزمالك على ٥ ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي أعوام ٢٠١٠،٢٠١٢،٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢١.

 

فيما نجح حمادة الروبي نجم الزمالك السابق ومدرب فريق اليد الحالي في التتويج بثلاثة ألقاب كلاعب ولقبين كمدرب.

 

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

 

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

خالد الغندور زملكاوي الزمالك شيكابالا السوبر الإفريقي برشلونة

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