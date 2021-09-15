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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تُكرم «عم عبد الرحيم» لبلوغه السن القانونية للتقاعد

صدى البلد

نظمت جامعة سوهاج احتفالية تكريم "عبد الرحيم عثمان"، العامل بإدارة الدراسات العليا بالجامعة، وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك بمبنى المركزية بالحرم القديم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تقدير وتكريم العاملين المجتهدين في قطاعات العمل المختلفة، ليكون حافزًا لجميع منسوبيها، لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة الجامعة، متمنياً للمكرم مزيداً من الصحة والعافية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التكريم جزء من واجب الجامعة تجاه أشخاص أدوا عملهم علي اكمل وجه ، وعرفانا وشكرا لما قدموه طيلة حياتهم.

وقال إن المكرم قضى معظم حياته مخلصاً متفانياً في عمله وكان مثالًا للالتزام، إلى جانب ما يتمتع به من أخلاق رفيعة وانضباط بالعمل بكل إخلاص وجد.

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وقدم "عبد الرحيم" المحتفى به شكره للحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في التكريم، مقدماً بالغ شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، معبراً عن فخره واعتزازه لانتمائه لهذه المؤسسة العظيمة التي تحرص دائما على احترام وتقدير  كل من ينتسب إليها.

شهد التكريم، الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جلال، أمين الجامعة المساعد، والمحاسب محمد نصر، نقيب العاملين، وعلي أبو الري، مدير إدارة الدراسات العليا، وعدد من العاملين بالجامعة.

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