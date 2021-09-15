تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي:-



الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:



الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق )وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات ، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

وأوضحت بيان بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة

المحافظات

أماكن أداء الاختبار

التخصص

القاهرة – الجيزة

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان)

النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجي المعاهد الفنية الصناعية)



الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية.

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة.

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

بني سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان

كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

1- اختبارات كليات الفنون التطبيقية :

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ):

المحافظات

أماكن أداء الاختبار

التخصص

القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة)

(معماري)فقط

الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط.

كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة)

المنيا – اسيوط –الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بني سويف.

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة)

3- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ) :

المحافظات

أماكن أداء الاختبار

التخصص

القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ( فنون )

المعهد الفني لترميم الآثار

(ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار)

الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ.

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون )

بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون )

قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر ( فنون)

4 – اختبارات كليات التمريض :

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة

كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان

الجيزة

كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية

كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية

كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح

كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة

كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية

كلية التمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ

كلية التمريض جامعة كفر الشيخ

المنوفية

كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية

كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط

كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية

كلية التمريض جامعة الزقازيق

الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء

كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد - شمال سيناء

كلية التمريض جامعة بورسعيد

بني سويف

كلية التمريض جامعة بني سويف

الفيوم

كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا

كلية التمريض جامعة المنيا

أٍسيوط - الوادي الجديد

كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج

كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا – البحر الأحمر - الأقصر

كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان

كلية التمريض جامعة أسوان

5-– اختبارات كليات السياحة والفنادق :

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة - القليوبية

كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان

الإسكندرية - كفر الشيخ – البحيرة

كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

مطروح

كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح

المنوفية

كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

الغربية – الدقهلية - دمياط

كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء - السويس- جنوب سيناء.

كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بني سويف

كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف

الفيوم

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

المنيا – اسيوط

كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا

سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان - الوادي الجديد

كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر

6- اختبارات الكليات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات) :

المحافظات

أماكن أداء الاختبار

التخصص

القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية - مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة

جميع التخصصات

الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا - مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية



بني سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية - مكان الامتحان: بني سويف الجديدة شرق- الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي