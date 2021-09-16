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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16 -9-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 16 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة              شراء                     بيع
دولار أمريكى  15.6494         15.7760
يورو  18.5008                    18.6567
جنيــه إسترليـنى 21.6385       21.8198
دولار كنـدى 12.3340            12.4377
كرون دانمركى 2.4881           2.5087
كرون نرويجى 1.8250           1.8406
كرون ســويدى 1.8253          1.8409
فرنك سويسرى 17.0603      17.2021
100 ين يابانى 14.3297       14.4495
ريـــال سعـــودى 4.1723       4.2063
دينــار كويتى 51.9759       52.5324
درهم اماراتى 4.2601         4.2954
دولار اســـترالى 11.4538   11.5496
دينــار البحــرين 41.5181  41.8651
ريـــال عمـــانى 40.6458   40.9788
ريـــال قطــــرى 4.2969      4.3341
دينـار اردنـى 22.0415       22.2825
يوان صينى 2.4323            2.4524

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي يورو درهم إماراتى ريال سعودي

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