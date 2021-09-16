أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 16 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6494 15.7760
يورو 18.5008 18.6567
جنيــه إسترليـنى 21.6385 21.8198
دولار كنـدى 12.3340 12.4377
كرون دانمركى 2.4881 2.5087
كرون نرويجى 1.8250 1.8406
كرون ســويدى 1.8253 1.8409
فرنك سويسرى 17.0603 17.2021
100 ين يابانى 14.3297 14.4495
ريـــال سعـــودى 4.1723 4.2063
دينــار كويتى 51.9759 52.5324
درهم اماراتى 4.2601 4.2954
دولار اســـترالى 11.4538 11.5496
دينــار البحــرين 41.5181 41.8651
ريـــال عمـــانى 40.6458 40.9788
ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3341
دينـار اردنـى 22.0415 22.2825
يوان صينى 2.4323 2.4524