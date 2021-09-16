أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 16 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6494 15.7760

يورو 18.5008 18.6567

جنيــه إسترليـنى 21.6385 21.8198

دولار كنـدى 12.3340 12.4377

كرون دانمركى 2.4881 2.5087

كرون نرويجى 1.8250 1.8406

كرون ســويدى 1.8253 1.8409

فرنك سويسرى 17.0603 17.2021

100 ين يابانى 14.3297 14.4495

ريـــال سعـــودى 4.1723 4.2063

دينــار كويتى 51.9759 52.5324

درهم اماراتى 4.2601 4.2954

دولار اســـترالى 11.4538 11.5496

دينــار البحــرين 41.5181 41.8651

ريـــال عمـــانى 40.6458 40.9788

ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3341

دينـار اردنـى 22.0415 22.2825

يوان صينى 2.4323 2.4524