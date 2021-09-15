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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دموع لاعبي الأهلي في وداع سعد سمير بعد إعارته .. فيديو

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو جديد.

وظهر فى الفيديو كلمة مدير الكرة بالنادى سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن النادي الأهلي فى وداع سعد سمير بعد صدور قرار إعارته.

 

وعلقت الصفحة قائلة: "لحظات مؤثرة ودموع في وداع اللاعبين والجهاز الفني لسعد سمير بعد انتقاله لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة".

 

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.

وأكد سعد سمير تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عنه اليوم الأربعاء وتقديره الشخصي لي.

أول رد من سعد سمير بعد إعارته لـ فيوتشر

وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه الذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله إليه ولا التقدير الذي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.

 

وأصدر سعد سمير بياناً رسمياً جاء نصه: "جمهور الأهلي العظيم ..صاحب الفضل الأول -بعد المولي عز وجل- في ما وصلت إليه داخل جدران نادينا الحبيب و السند والطرف الأهم في منظومة عمل كبيرة تشرفت بأن أكون عنصراً منها علي مدار ١٣ عاماً شاركت فيها مع زملائي من مختلف الأجيال في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات".

رسالة سعد سمير للخطيب والأهلي والجماهير 

رئيس النادي ... الرمز والأسطورة الكابتن محمود الخطيب الذي تَحَمّل ومجلس إدارته  كثيراً ليظل أسم الأهلي علي منصات التتويج محافظاً علي مبادئه وأخلاقه وقيمه التي تربينا عليها ، متمسكا ومجلس ادارته الموقر بأن يكون الشعار الخالد ، تاريخ ..مبادئ ..تطوير ، واقعا يعيشه كل أهلاوي داخل مصرنا الحبيبة وخارجها.

الجهاز الفني وإدارة التخطيط وزملائي وكل الإدارات المعنية  ...الذين يعرفون ماذا يعني الانتماء لنادينا العملاق  وكم هي عظيمة نعمة الارتباط بأعظم نادي في الكون.. وقيمته ومدى عظمته وتفوقه في كافة المسابقات الكروية المصرية والأفريقية والعربية".

وتابع سعد سمير قائلا : "اليوم استأذنكم في السماح لي برحلة قصيرة خارج استاد التتش ..علي سبيل الإعارة ... الي النادي الصاعد الواعد فيوتشر إف سي ، لمدة عامين ... سأعود بعدها بمشيئة الله للبيت الكبير ، بيتي الأول والأخير النادي الأهلي لكي أنهي مسيرتي الكروية به ... آملا ان تمتد مسيرتي في مواقع مختلفة فيه الي آخر العمر باذن الله ، مقتديا بالرموز الخالدة التي سبقتني ومازالت تعمل وتبني في ملحمة خالدة ومتفردة لتواصل الاجيال في سبيل استمرار السبق والريادة لنادينا الحبيب....   

نعم هي رحلة قصيرة وخروجا مؤقتا بموافقة الكبار كما تربنيا داخل الأهلي وتعلمناه من أساطيرنا ورموزنا ..مفسحاً الفرصة لزملائي ..متمنيا وداعيا لهم بالتوفيق والسداد وإستمرار حصد الألقاب والحفاظ علي الموروث الجيني العظيم لنادينا الحبيب . 

دام الأهلي لنا وعاشت جماهيره تحافظ علي قيمه وتحمي مبادئه ..وسند حقيقي للاعبيها وفرقها الرياضية وللمنظومة كلها ، وداعم بلا حدود لإدارتها برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة نادي القرن العظيم".

 

الأهلى موسيمانى المالية مصر النادي الأهلي التواصل الاجتماعي سيد عبد الحفيظ بيتسو موسيماني كرة القدم

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