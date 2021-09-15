عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة اشتراطات السلامة للحفاظ على العاملين بمشروعات "حياة كريمة"

بعض مشروعات حياة
بعض مشروعات حياة كريمة بالفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز إطسا، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، واسلام عبدالتواب منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسئولي المكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

 

وقال الدكتور محمد التوني المتحث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية مطول، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات لخدمة أهالي القرية، كما تفقد المجمع الخدمي بقرية مطول، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م٢، بتكلفة ١٠ مليون جنية.

 

وأضاف أن الجولة شملت تفقد أرض مبنى المجمع الزراعي المزمع إنشائه بجانب المجمع الخدمي بقرية مطول والذي يقام على مساحة ١١٠٠م، ووجه المحافظ، بفصل مدخل المجمع الخدمي عن مدخل المجمع الزراعي مع توسعة الشوارع المؤدية اليهم، موجهًا رئيس مدينة اطسا بسرعة إزالة مبنى الجمعية الزراعية القديم للبدء في إنشاء المجمع الزراعي.

 

كما شملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى جديد بمدرسة حلفا الإبتدائية والذي يضم ١٧ فصل بتكلفة ٥ مليون جنية، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال في فبراير القادم، وكذا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب مطول، والذي يضم ملعب خماسي، ومبنى إداري، وكافتيريا، ومساحات خضراء، بالإضافة الى الملعب الرئيسي.

 

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين، بشأن فتح شارع عبر مركز الشباب للوصول لأراضيهم الزراعية المجاورة للمركز، حيث وجه المحافظ منسق وحدة حياة كريمة، بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن للعرض على المحافظ شخصيًا.

 

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة مدرسة عتامنة المزارعة للتعليم الأساسي لإنشاء مبنى جديد يشمل ١٦ فصل، بتكلفة ٥ مليون جنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ٣٣٪؜، كما تفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة مجمع إهريت التعليمي، والذي يشمل المبنى الجديد من ٥ طوابق، ويشمل ١٣فصل تعليمي بتكلفة ٤.٥ مليون جنية، كما تفقد المبنى الجديد بمدرسة جردو الإبتدائية، والذي يشمل ١٥فصل بتكلفة ٦ مليون جنية، ووجه المحافظ بزيادة المساحات الخضراء، والملاعب بالمجمع.

 

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب جردو، وكذا الأعمال الإنشائية بالمجمع الخدمي بجردو، والذي يقام على مساحة ٦٠٠ م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنية، وأعمال إنشاء مبنى جديد بمدرسة محيي الدين رأفت، بعزبة خلف التابعة لقرية أبو جندير، يشمل ١٥فصل، بتكلفة ٥.٥مليون جنية.

 

كما تفقد المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمي بأبوجندير، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنية، وتوسعة مدرسة ابو جندير الإبتدائية المشتركة، وتشمل ١٨فصل تعليمي، بتكلفة ٦مليون، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمدرسة في ٢٢يناير المقبل.

 

وأكد محافظ الفيوم خلال الجولة على الشركات المنفذة على الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها،  لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

 

وأضاف المحافظ، أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات والتشابكات التى قد تواجه التنفيذ.

 

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بكافة المشروعات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على جميع العاملين بمشروعات "حياة كريمة" بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان الندوة التثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية

محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان الندوة التثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية

2d1be408-5a47-47a4-b320-e92d2fb316bd
2d1be408-5a47-47a4-b320-e92d2fb316bd
7d550860-4b2a-4bd8-9b66-f0e9d6169f79
7d550860-4b2a-4bd8-9b66-f0e9d6169f79
50fe2179-04f5-435a-90ed-c0d320a8afca
50fe2179-04f5-435a-90ed-c0d320a8afca
284b8561-486d-40ed-b0f6-110953475fa9
284b8561-486d-40ed-b0f6-110953475fa9
ac918022-6746-4a47-a8f2-df9713c32aef
ac918022-6746-4a47-a8f2-df9713c32aef
محافظ الفيوم مشروعات ” حياة كريمة قرى مركز الفيوم اخبار الفيوم اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الفيوم يشهدان المزايدة العلنية لمحصول القطن بالحادقة

الأورمان: المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره ولا نجد صعوبة في إقامة المشروعات

محافظ الفيوم: 6 مراكز مجمعة للتطعيم بلقاح كورونا للتيسير على المواطنين

3 بعثات آجنبية تستأنف آعمالها فى مناطق الاثار بالفيوم

حبس المتهمين بالتعدى على عروسين فى ليلة زفافهما بالفيوم

محافظ الفيوم يجتمع بمديري الإدارات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح "كورونا"

محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف «كورونا» بالمحافظة

محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري لمنتفعي دورة "الجزيرة" بطامية

ترشيحاتنا

أستاذ العمارة: مصر تقود تنمية عمرانية غير مسبوقة في تاريخها

بـ مؤتمر منظمة ISPOR .. السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق رخاء الدول

محمود شعراوي: إنشاء لجان متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعيد دور العمل النقابي

افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الدكتور أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ