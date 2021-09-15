محافظ الفيوم يوجه بمراجعة اشتراطات السلامة للحفاظ على العاملين بمشروعات "حياة كريمة"

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز إطسا، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، واسلام عبدالتواب منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسئولي المكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية مطول، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات لخدمة أهالي القرية، كما تفقد المجمع الخدمي بقرية مطول، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م٢، بتكلفة ١٠ مليون جنية.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد أرض مبنى المجمع الزراعي المزمع إنشائه بجانب المجمع الخدمي بقرية مطول والذي يقام على مساحة ١١٠٠م، ووجه المحافظ، بفصل مدخل المجمع الخدمي عن مدخل المجمع الزراعي مع توسعة الشوارع المؤدية اليهم، موجهًا رئيس مدينة اطسا بسرعة إزالة مبنى الجمعية الزراعية القديم للبدء في إنشاء المجمع الزراعي.

كما شملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى جديد بمدرسة حلفا الإبتدائية والذي يضم ١٧ فصل بتكلفة ٥ مليون جنية، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال في فبراير القادم، وكذا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب مطول، والذي يضم ملعب خماسي، ومبنى إداري، وكافتيريا، ومساحات خضراء، بالإضافة الى الملعب الرئيسي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين، بشأن فتح شارع عبر مركز الشباب للوصول لأراضيهم الزراعية المجاورة للمركز، حيث وجه المحافظ منسق وحدة حياة كريمة، بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن للعرض على المحافظ شخصيًا.

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة مدرسة عتامنة المزارعة للتعليم الأساسي لإنشاء مبنى جديد يشمل ١٦ فصل، بتكلفة ٥ مليون جنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ٣٣٪؜، كما تفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة مجمع إهريت التعليمي، والذي يشمل المبنى الجديد من ٥ طوابق، ويشمل ١٣فصل تعليمي بتكلفة ٤.٥ مليون جنية، كما تفقد المبنى الجديد بمدرسة جردو الإبتدائية، والذي يشمل ١٥فصل بتكلفة ٦ مليون جنية، ووجه المحافظ بزيادة المساحات الخضراء، والملاعب بالمجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه خلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب جردو، وكذا الأعمال الإنشائية بالمجمع الخدمي بجردو، والذي يقام على مساحة ٦٠٠ م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنية، وأعمال إنشاء مبنى جديد بمدرسة محيي الدين رأفت، بعزبة خلف التابعة لقرية أبو جندير، يشمل ١٥فصل، بتكلفة ٥.٥مليون جنية.

كما تفقد المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمي بأبوجندير، الذي يقام على مساحة ٦٠٠م، بتكلفة ١٠.٥ مليون جنية، وتوسعة مدرسة ابو جندير الإبتدائية المشتركة، وتشمل ١٨فصل تعليمي، بتكلفة ٦مليون، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمدرسة في ٢٢يناير المقبل.

وأكد محافظ الفيوم خلال الجولة على الشركات المنفذة على الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

وأضاف المحافظ، أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات والتشابكات التى قد تواجه التنفيذ.

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بكافة المشروعات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على جميع العاملين بمشروعات "حياة كريمة" بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا.

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