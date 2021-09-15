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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيون السفن.. قناة السويس تحتفل بالذكرى 65 لعيد المرشد

احتفالية قناة السويس
احتفالية قناة السويس بعيد المرشد

نظمت هيئة قناة السويس، اليوم، احتفالية على الضفة الشرقية للقناة بالإسماعيلية بمناسبة الذكرى 65 لإنتصار الإدارة المصرية في إدارة الملاحة بقناة السويس بعد انسحاب المرشدين الأجانب.

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وكرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المرشدين المحالين للمعاش والمرشدين المتميزين والقدامى، مؤكدا أنهم لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بقناة السويس منذ تأميمها وبدء إدارتها المصرية عام 1956 وحتى اليوم، واصفهم بعيون السفن.

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وقال ربيع، : استطاع المرشدون بمجهوداتهم الحفاظ على سمعة قناة السويس الدولية.
وأضاف أن إدارة قناة السويس على مدار العقود الماضية واكبت تطورات النقل البحري وحركة التجارة العالمية.

وقدمت قناة السويس فلما تسجيليا بهذه المناسبة أبرز دور القناة  ومرشديها.

وفي ليلة 14 و15 سبتمبر سنة 1956 انسحب مرشدو السفن الأجانب العاملين بقناة السويس من العمل في إرشاد السفن المارة بالقناة؛ بهدف توقف الملاحة في محاولة لإحراج الإدارة المصرية واثبات عجزها عن إدارة المرفق الملاحي بعد تأميم قناة السويس في يوليو من نفس العام ولكن المرشدين المصريين بالتعاون مع عدد من المرشدين اليونانيين تمكنوا من إدارة حركة سير السفن على مدار 48 ساعة دون توقف وفشلت المؤامرة.
 

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قناة السويس هيئة قناة السويس اخبار القناة عيد المرشد اخبار المحافظات الضفة الشرقية للقناة بالإسماعيلية

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