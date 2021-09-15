490 مليون دولار حجم الاستثمارات العراقية فى مصر

بلغت حجم الاستثمارات العراقية فى مصر نحو 490 مليون دولار متمثلة فى عدد الشركات العراقية البالغة عددها نحو 3329 شركة بروؤس اموال تتجاوز 724 مليون دولار بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

و ذكر التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، أن العراق تاتى فى المركز 25 بين الدول المستثمرة فى مصر.



وأشار التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، يتصدر النشاط الصناعى المركز الاولى حيث يمثل نحو 25% من الشركات العراقية العاملة فى مصر يليه القطاع الزراعى بنسبة 24%.

وذكر التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، أن الاستثمارات فى القطاع الخدمى تاتى بالمركز الثالث بنحو 22% ثم السياحة التى تمثل 20% من اجمالى الشركات العراقية فى مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر على استعداد كامل لدعم العراق في كافة المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي مضيفا رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.