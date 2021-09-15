فتاوى تشغل الأذهان..حكم الشرع في النذر بشيء والعجز عن الوفاء به.. وبخطوتين حصن نفسك من الحسد .. وهذه رخصة التبول اللا إرادي في الصلاة

حكم قروض الشركات

أخي يعتدى على زوجتي فهل أقطع رحمي؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

كيف احترس من الحسد

ورد للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول كيفية حماية النفس من الحسد.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الحسد هو تمنى زوال نعمة الغير وهذا أمر مذموم لأنه ينبع عن حقد في القلوب دفين ويظهر أثره في الكلام وفي النظر وهو يفسد وهو كما جاء في الحديث "كالخل في العسل"، وأوحى الله إلى زكريا يا زكريا "قل للحاسد إنه عدو نعمتي متسخط على قضائي" فهذه أضراره.

وأضاف: ومن ابتلي بهذا الحسد فعليه أن يرقي نفسه بالمعوذات، وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء، ولكن لا يجعل مسألة الحسد وسواس في حياته لأن هناك البعض يظن أن الدنيا كلها تنظر إليه وكل فعل وتصرف منه يحدث فيه إحباط أو فشل أو خيبة أمل يبادره بالحسد، فهذا أمر مذموم ويفضى إلى الوسواس وقد يفضى إلى أن يكون الإنسان لديه آلية من آليات الدفاع النفسي بأن يكون كل فشل ينسبه إلى الحسد".

أخي يعتدى على زوجتي فهل أقطع رحمي؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: أخي يتعدى على زوجتي فهل أقطع رحمي؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: عليك أن تدافع عن نفسك وعن زوجتك، ولكن ينبغي أن تعالج المشكلة بعيداً عن قطيعة الرحم، وخذ حقك منه بالأدب، وعالج الأمر بحكمة ولا تسمح لأخيك بمثل هذا.

حكم التبول اللا إرادي في الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات يوتيوب سؤالاً نصه: ما حكم التبول اللا إرادي في الصلاة؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: بأن التبول اللا إرادي مرض وإذا خرج البول أثناء الوضوء أو بين الوضوء والصلاة أو في الصلاة لا تلتفت إليه وأكمل صلاتك.

حكم الشرع في النذر بشيء والعجز عن الوفاء به

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من نذر نذرًا لايطيقه ونسيه فكفارته كفارة يمين.

كما بين الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره، فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كفارة النذر كفارة يمين )) فيكفي الإنسان إذا ما نذر وعجز أن يطعم عشرة مساكين.

وأشار إلى أن الله عز وجل مدح في كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ).

وتابع: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .

حكم قروض الشركات

أوضحت دار الإفتاء “حكم قروض الشركات”، حيث أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال “ ما حكم قروض الشركات وهل هي حلال أم حرام " عبر البث المباشر لموقع دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب أولا التفرقة بين القرض والتمويل منوها إلى أن ما يتحدث عنه هو تمويلات ومعونات وليست قروضا.

وأوضح أن القروض هي عقد تبرع أى أن الغني يعطى الفقير مبلغ معين ويتنازل عنه طوال المدة التى أعطاه فيها حتى يسترده وهو ما لا ينطبق على التمويلات التى يكون فيها الاستفاده من الطرفين وليس من طرف واحد .