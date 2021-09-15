عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحجر الأسود والركن اليماني

الجر الأسود
الجر الأسود

أجرت الرئاسة العامة  لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  أعمال صيانة وتنظيف لإطار الحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.

وذكر مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن مساعد السويهري أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث يتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام.

txt

من ضمنهم السعودية.. رئيس الجزائر يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

txt

الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل حدا بحق مصري

من جهته بين مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري أن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام  قامت بأعمال تنظيف وصيانة لإطار الحجر الأسود، والركن اليماني المعمولان بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب ، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.

وفي سياق متصل؛ أكدت  السلطات داخل الرئاسة العامة الحرمين بأنه يتم سحب 70 عينة للتأكد من سلامة مياه زمزم في الحافظات داخل المسجد الحرام بشكل يومي.

السعودية المسجد الحرام الداخلية السعودية شؤون المسجد الحرام مياه زمزم كسوة الكعبة

موضوعات متعلقة

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

السعودية .. قرار جديد من رئاسة الحرمين بشأن المسجد الحرام

ترشيحاتنا

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

أخبار الرياضة|صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان.. ريال مدريد يهزم إنتر.. تجديد عقد السولية

قرار من الرئيس السيسي تلبية لأمنية سيدة تعمل بالحدادة |فيديو

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

الزمالك يوافق على إعارة ظهيره الأيمن لـ طلائع الجيش

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحجر الأسود والركن اليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

قطعته 3 أجزاء ورميته.. قاتلة زوجها في قليوب تعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ