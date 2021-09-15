الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل حدا بحق مصري

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه أنها قامت بتنفيذ حكم القصاص حداً، في مصري قتَل وافدة تقيم بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها في منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء) .

وذكرت الوزارة إن المدعو عصام محمد هلال علي -مصري الجنسية- أقدم على قَتل عائشة مصطفى محمد البرناوي، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وقالت الداخلية السعودية أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقّه صكٌا يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه، بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً.

والمحت الوزارة السعودية إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيّدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بسجون منطقة المدينة المنورة.