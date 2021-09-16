مزاد جديد لـ جمرك بورسعيد ودمياط .. تعرف عليه

أعلنت الإدارة المركزية بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فاعليات جديدة لمزاد حكومي خاص بسيارات جمارك بورسعيد ودمياط .

وأوضحت الإدارة المركزية بهيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد سيارات جمارك بورسعيد ودمياط ، سيقام في يوم 29 سبتمبر الجاري.

وتشمل السيارات في المزاد ضمن دائرة جمرك بورسعيد المشترك وجمرك بورسعيد شرقية 3 ودمياط ، هيونداي أفانتي 2013 ، و فسبا ياماها ، و موتوسيكل مالاج ، و موتوسيكل هوندا 1988، و موتوسيكل ياماها 1997 ، و موتوسيكل Gikera .

بالإضافة الى فسبا هوندا 1997، و موتوسيكل هوندا ، و فسبا هيوستينج ، و فسبا دي ام سي ، و اسكوتر كهربائي موديل 2019، و قطع غيار متعددة .

وتشمل بضائع جمرك بورسعيد ، طقم عربية كهربائية مفكك بالكامل ، و اطارات سيارات ، و 3 جزء أمامي لسيارة مرسيدس كاملة بالتابلو ، و 3 جزء أمامي فولكس فاجن ، و جزء خلفي مرسيدس بغطاء الشنطة ، و جزء خلفي فولكس فاجن جولف .

بالإضافة الى جنط معدن بعدد 25 قطعة ، و 9 لاسيه ركوب ، و 4 دفرنسيل ، و 8 شنطة هاتشباك ، و 16 كبوت، و 3 شنطة، و 11 اكصدام أمامي ، و 4 عتب صاج ، و شبكة أمامية ، و محرك سيارة جيب 6 سلندر بنزين ، و محركات فولكس وهوندا وميتسوبيشي ومازدا وبي ام دبليو وبيجو .

وأكدت الإدارة المركزية بهيئة الخدمات الحكومية، ان المزاد سيقام في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.