مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. النص الكامل لاعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

«تركت منزل والدها بالجزائر وحضرت للعيش في كنف والدتها بمدينة نصر ومع مرور الايام بدات المشاكل بينها وبين والدتها بسبب ملابسها القصيرة، هنا اختمرت الفكرة في ذهنها أن تترك العيش مع والدتها وتذهب الي اصدقائها للبحث عن الشهرة على منصات التيك توك».

هنا في مدينة الشيخ زايد مكثت المتهمة موكا حجازي مع اصدقائها وسرعان ما تعرفت على الشباب حتى وقعت في براثن الرذيلة ومارست الجنس مع 5 اشخاص قرابة 10 مرات .

صدى البلد ينشر نص أقوال المتهمة موكا حجازي في تحقيقات النيابة العامة:

س : اسمك ايه؟

ج : نانسي ايمن صبحي السيد السن 16 سنة وشهرتي موكا حجازي

س: ماهي ظروف نشأتك وطبيعة عمل والديك ؟

ج : اللي حصل ان بابا وماما مطلقين من عشر سنين كان عندي خلالها ما يقرب من 6 سنين وبعدين سافرت مع بابا الجزائر ، ووالدي بيشتغل تاجر ملابس وماما مديرة حضانة أهلية، وبعد الطلاق سافرت مع بابا وعشت معاه 9 سنين

س: كم عدد أشقائك؟

ج: ثلاثة وهم نورهان 21 سنة وفارس 23 وانا الصغيرة

س: وما هي ظروف انفصال والديك ؟

ج: انا معرفش حاجة لاني كنت صغيره بس هما كانو دايما بينهم خلاف واطلقوا وانا سافرت عشت مع بابا بالجزائر وهو اتجوز بعد ما طلق ماما وعشت معاه حوالي 9 سنين وبعدين رجعت عشت مع ماما.

س: وايه سبب رجوعك؟

ج: مرات بابا مكنتش حابه وجودي معاهم وبابا نزلني اعيش مع ماما ، وبالفعل نزلت مصر هنا وعشت مع ماما وكانت متجوزة من راجل تاني بس ماما كانت بتعذبني ومش حابه وجودي

س: كيف كان يتم تعذيبك؟

ج: انا كنت جايبه هدوم من الجزائر خدتها وقطعتها مني وقالت لي: "مينفعش تلبسي اللبس العريان ده هنا في مصر محدش هنا بيلبس كده" وكانت بتحبسني في الاوضه طول ما جوزها موجود وكانت بتقولي طول ما جوزي هنا متطلعيش من اوضتك ابدا وكانت تخليني اخدم بالبيت مكنتش تخرجني غير عشان انضف البيت بس وكانت تضربني دايما اول ما اغلط.

س: كيف كان يتم ضربك؟

ج: بيديها و بعصاية المقشة لما اعمل اي حاجة

س: ولماذا تركت المنزل ؟

ج: انا كنت مضايقة من ماما انها بتضربني فقلت لها انا همشي وهسيب البيت او هموت نفسي حتي اني مسكت الموس وعورت ذراعي فأخذتني القسم عملت اثبات حالة وبعدها تركتني وانا مشيت

س: هيا محاولتش توقفك؟

ج: هيا اصلا محولتش تمنعني وكانت عايزاني أمشي وسبتني الم هدومي و امشي

س: ومشيتي من امتي ؟

ج: من سنه ونص

س: ورحتي علي فين؟

ج: رحت الشيخ زايد

س: وايه اللي خلاكي تروحي الشيخ زايد تحديدا ؟

ج: عشان كنت اعرف بنات صحابي اتعرفت عليهم من النت ساكنين هناك فكنت هقعد عندهم لحد ما اشوف هتصرف ازاي.

س: رحتي فين بالظبط أول ماوصلتي الشيخ زايد؟

ج: أول ماوصلت رحت مع مجموعه بنات كنت اعرفهم وقعدنا علي كافيه واتعرفت علي واحد اسمه مصطفي ولما عرف حكايتي واني معنديش مكان اقعد فيه قالي تعالي اقعدي عندي بالبيت انا ومراتي ورحت فعلا معاه.

س: مين مصطفي ده؟

ج: ده اسمه مصطفي ساكن بالشيخ زايد سواق اوبر ومعرفش عنه حاجه تاني، وقعدت عنده ما يقرب من 7 أيام وبعد كده مشيت من عنده عشان كان عايز يودوني دار رعايه وانا مكنتش عايزه اقعد بدار فمشيت.

س: بعد كده رحتي فين؟

ج: بعد كده مشيت رحت اكتوبر مع بنات كانوا قاعدين بشقه هما طلبة بجامعة بأكتوبر كنت قاعده معاهم، وبعدين هما نزلو إجازة وروحت عند بنات تانين اتصاحبت عليهم وقعدت معاهم

س: اتعرفتي علي البنات دي ازاي؟

ج: اتعرفت على كذا بنت من النت وكنا نتقابل بالكافيه ونخرج سوى واتعرفت علي أصحابهم وبعد فتره ما يقرب من شهرين تلاته اتعرفت علي واحد اسمه ايمن وروحت قعدت عنده بشقته فتره

س: وما مدي استقرارك بمكان ثابت؟

ج: كنت في الغالب بقعد عند البنات اللي تعرفت عليهم وكانوا طلبه ولما كانوا بينزلوا اجازه مكنتش اعرف اقعد فين

س: وكنتي بتصرفي منين الفتره دي؟

ج: كنت بقعد معاهم بالشقه واكل واشرب معاهم وخلاص.

س: ومين ايمن ده تعرفيه منين؟

ج: ده مره كنت رايحه لصحابي وكان في شباب بيعاكسوني كانوا هيتحرشو بيا هو شافني بالصدفة وكان بيدافع عني واتخانق معاهم وصلني عند شقة صحبتي الي كنت رايحالها واداني رقمه وقالي لو احتاجتي حاجه كلميني وانا كلمته وقلتله معنديش مكان اقعد فيه.

س: واي اللي خلاكي تتواصلي معاه

ج: لاني انا مكنش عندي مكان اروح فيه فكلمته وقلتله اني بالشارع ومعنديش مكان اروحله فقالي تعالي اقعدي عندي كام يوم

س: قعدتي عنده أد إيه؟

ج: قعدت عنده فترات مختلفة وكان ممكن امشي واقعد عند ناس تانين اتعرفت عليهم

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على موكا حجازي بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات التي باشرتها مباحث الآداب، أن الاسم الحقيقي لـ موكا حجازي هو نانسي، وأنها حاولت إنهاء حياتها من قبل إلا أن والدتها أنقذتها وقامت بإيداعها دور رعاية.

وجهت النيابة للمتهمة تهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وقررت ايداعها احدى دور الرعاية لحداثة سنها حيث تبلغ من العمر 16 عاما.

وكانت أدلت فتاة « التيك توك » موكا حجازي باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها عن طريق الأجهزة الأمنية، عن رغبتها في الثراء السريع من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها « تيك توك وإنستجرام ويويتوب »، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وقالت موكا حجازي ، في الاستجواب عن طريق الأجهزة الأمنية: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام»، وموقع « يوتيوب »، وكنت عايزة شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي».

وأضافت: «أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية».

كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات « تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ».