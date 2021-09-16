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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق لحيازته مخدر الحشيش

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته كمية من مخدر الحشيش.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة حال إستقلاله سيارة" أجرة" ملكه ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة بقصد توصيلهم لأحد الأشخاص ،له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام مقابل تحصله على مبلغ مالى.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، كما إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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