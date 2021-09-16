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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي النقاز يوضح أسباب عودته للزمالك: "قعدت شهر ونص بعد فسخ العقد علشان يكون بالتراضي"

حمدي النقاز
حمدي النقاز

قال حمدي النقازلاعب نادي الزمالك، إن مشكلته مع نادي الزمالك لم تكن " فلوس" لكنها كانت بسبب المعاملة مع الإدارة الموجودة وقتها في النادي.

وأضاف حمدي النقاز خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن من وقت خروجه من النادي ظل في تواصل مع النادي و اللعيبة، موضحاً أنه فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر نوفمبر و من بعدها ظل في مصرلمدة شهر و نصف للتصالح مرة أخرى مع النادي ، قائلاً: "بس ملقتش ناس عايزة تتكلم معايا عشان هما كانو فاكرين لما أنا فسخت عقدي هما ماشيين في الطريق الصح".

وأكد " النقاز"، حبه لنادي الزمالك ، قائلاً: " أنا جالي عرض كبير من نادي إتحاد بجدة و بمبلغ كبير ليا و للنادي و ماكونتش عايز أمشي و أسيب نادي الزمالك، و أنا لما بلعب في نادي الزمالك بقدم مستوي كويس وعندي جمهور كبير بيحبني".

وتابع "الإدارة السابقة لنادي الزمالك وعدتني بمقدم 50% من قيمة التعاقد و أكتشفت وجود 25% مع تخفيض القيمة الكلية.

وفي سياق أخر، تحدث محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، عن تسوية أزمة النادي مع التونسي حمدي النقاز بعد عودته للقلعة البيضاء.

وقال الإتربي في تصريحات هاتفية "تم تسوية المشكلة مع حمدي النقاز بشكل ودي بعد عودته للزمالك".

وأضاف: "حمدي النقاز حصل على حكم في وقت سابق يلزم الزمالك بسداد مليون و350 ألف دولار، والتسوية تقضي بتنازل النقاز عن هذا الحكم بعد عودته للزمالك".

نادي الزمالك حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك محمد الإتربي للقلعة البيضاء التونسي حمدي النقاز

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