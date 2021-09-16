مقاتلات تايوانية تهبط على طريق سريع.. فيديو

عرضت فضائية “ روسيا اليوم ” تقريرا يرصد قيام مقاتلات تايوانية بالإقلاع والهبوط على طريق سريع .

واوضح التقرير ان ما فعلته المقاتلات الايرانية يأتي في إطار تدريب للقوات الجوية في تايوان الهبوط والإقلاع على أحد الطرق السريعة، في محاكاة لقيام العدو بتدمير مطارات هبوط تلك المقاتلات.

إعصار في تايوان

وفي سياق أخر ضرب إعصار تشانتو، تايوان بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان متجها إلى شنجهاي.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا من إعصار تشانتو، لسكان شنجهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي، وتعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان مع اقتراب العاصفة.