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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التعبئة والإحصاء: برنامج تنظيم الأسرة لم يفشل في مصر ولكن معدله بطيء

حسين عبدالعزيز، مستشار
حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

 

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدعم السياسي أحد أهم عوامل نجاح أي برنامج لتنظيم الأسرة، مؤكدًا أن برنامج تنظيم الأسرة لم يفشل في مصر، ولكن نجاحاته كانت بمعدل بطيء، ولدينا فرصة ذهبية الآن لتنظيم الأسرة بسبب اهتمام القيادة السياسية.

 

وأضاف الدكتور حسين عبدالعزيز، ، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان ضد فكرة تنظيم الاسرة معتبرًا أن الزيادة السكانية تزيد نفوذ الدولة، وتغير فكره في نهاية الخمسينيات، مشيرًا إلى أن أول سياسة قومية للسكان في مصر صدرت في 1973.

 

وأكد أن الظروف الثقافية والمجتمعية في مصر لا تسمح بتطبيق التجربة الصينية في برنامج تنظيم الأسرة، متابعًا أن الهند قدمت حوافز إيجابية للمواطنين لتطبيق برنامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التمكين الاقتصادي للنساء، قائلًا: إن التجربة الهندية نجحت في برنامج تنظيم الأسرة.

 

الاحصاء حسين عبدالعزيز تنظيم الأسرة الزيادة السكانية اخبار التوك شو

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