على خطى فرجاني..رضا عبدالعال: بن شرقي قنبلة موقوتة فى الزمالك.. تفاصيل

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح "قنبلة موقوتة" داخل القلعة البيضاء.

وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "أشرف بن شرقي سيفعل مثلما فعل التونسي فرجاني ساسي وسيرحل فى النهاية ولن يجدد عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، ومن الأفضل أن يتم تجميد اللاعب من جانب الجهاز الفني وأتمنى عدم تكرار أزمة ساسي".

وأضاف: "يجب تحضير من الآن بديل لأشرف بن شرقي وعدم تكرار أزمة موسم الماضي مع ساسي، وإذا تم تجميده سيطلب تجديد عقده بشروط الزمالك وليس بشروطه".

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفاوض ناديي العين والشارقة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "مسؤول من نادي العين والشارقة عقدا جلسة مع بن شرقي خلال تواجده فى دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما فرصة للرد عليهما بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وأضاف: “ اللاعب فى مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء ويرغب بن شرقي فى وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط الأمر الذى يرفضه مسؤولو الأبيض”.