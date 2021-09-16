أحمد شوبير يكشف كواليس أزمات إدارة الزمالك مع اللاعبين بسبب الفلوس

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمات نادي الزمالك الأخيرة مع لاعبيه والتى تسببت فى رحيل أسامة نبيه مدرب عام الفريق رسميا .

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم: لابد من غلق موضوع السوشيال ميديا أمام اللاعبين، لايوجد في الدنيا لاعبين هي من تدير الأمور، الإدارة هي من تدير، ولو هناك مشكلات الإدارة تحملت ما لم يتحمله أحد نهائيًا، من طعن من لجان إلكترونية ومن حد شغال عليهم الله ينور وبيدفع فاتورة كبيرة جدا.

وفجر شوبير مفاجأة بشأن ما دفعه الزمالك من أجل قيد لاعبين وصفقاته الجديدة، قائلًا: الزمالك عشان يقيد اللاعبين دفع ما يقرب من 6 مليون دولار إنهاء مشكلات مع لاعبين ومع الفيفا، من أجل الوقوف على قدميه، وكل ما يحصل على أموال تصرف.

وأوضح شوبير : كل الإعارات الخاصة بنادي الزمالك بالبيع 22 مليون جنيه، زيزو لوحده حصل على مقدم تعاقد 15 مليون جنيه، لأنه كان هيمشي، ولو مشي جمهور الزمالك هيصوت، الإعارات كلها مقدم تعاقد لاعب واحد، اللاعبين محصلوش على مكافآت الدوري ولكن المكافآت بتتأخر في الدنيا كلها في برشلونة يحدث هذا الأمر شيء عادي.

وتابع أحمد شوبير: الزمالك عنده قضايا مع خالد بوطيب و3 ونصف مليون دولار، وجروس 600 ألف دولار بدون الفوائد، أنا عاذر اللاعيبة، لكن الإدارة هتعمل إيه طارق حامد كاتب وعبدالغني كاتب، لا خلوا الجمهور يفرح شوية بالدوري العام، وأسامة نبيه عايز يمشي، وعبدالمقصود مشي، كل ده والزمالك بطل، والأهلي الدنيا فل على الرغم من خسارته البطولة»، مؤكدا أن «الزمالك يحتاج هدوء لأنه داخل على تحديات كبيرة.