تامر حسني يستجيب لـ صباح البلد ويلبي رغبة مريم كمال بالغناء معه| شاهد

عرض برنامج صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد"، تقريرا عن "استجابة الفنان تامر حسني لصباح البلد ويلبي رغبة مريم كمال بالغناء معه".

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنان تامر حسنى، استجاب لطلب ضيفة صباح البلد مريم كمال، لافتة إلى أنها بنت جميلة وموهوبة من ذوي الهمم تحب تامر حسنى وكانت تتمنى مقابلته.

وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريم كمال عبرت عن مدى حبها الكبير للفنان تامر حسنى، وسرعان ما قام الفنان بنشر الفيديو الخاص بها على صفحته الشخصية قائلا:" سنلتقي قريباً وهنغنى للصبح".